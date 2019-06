Emballages: Poirson promet un "big bang" de la consigne en France

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson a promis mercredi un "big bang" de la consigne en France, installant à Strasbourg un comité de pilotage visant à améliorer la collecte des emballages usagés.

Ce comité, qui rassemblera des élus, des fabricants de produits, des industriels et des associations, se réunit pour la première fois à l'occasion de sa visite.

Il doit réfléchir aux "nouveaux équilibres" du système de gestion de déchets en France, précise un document du ministère de la Transition écologique consulté par l'AFP.

"Le système (de tri) en France plafonne" et "n'est pas efficace", a déploré Mme Poinsard à Strasbourg. "Nous sommes à des taux de performance (dans le tri des déchets) qui ne sont pas satisfaisants", alors que "la Commission européenne nous a fixé un objectif ambitieux" avec 90% de bouteilles collectées et recyclées en 2029 en France, a-t-elle insisté.

Le comité de pilotage doit notamment s'assurer que les collectivités locales, qui tirent actuellement des revenus de la gestion de certains emballages usagés, ne seraient pas lésées par la mise en place d'un dispositif de consigne.

Il cherchera à définir quels produits pourront être concernés par la consigne, dans quel but (recyclage ou réemploi) et comment gérer les fonds recueillis.

Les produits ménagers ayant des taux de collecte bas pourraient être concernés. C'est le cas par exemple des canettes en métal, des bouteilles et des boîtes en plastique à usage unique.

Cette mission sera menée en parallèle de la présentation, prévue début juillet et de l'examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

L'objectif est qu'une expérimentation puisse être lancée "lorsque la loi sera adoptée".

"Le projet de loi va être débattu au Parlement en septembre et il faut que d'ici septembre nous ayons des pistes très concrètes sur des façons de faire" pour "développer un système de consigne +à la française+", a estimé Mme Poison, soulignant les bénéfices d'un tel projet en matière d'environnement et d'emploi "puisque ce sont des emplois non délocalisables".

"C'est un peu un big bang, dans la poubelle des Français", a déclaré Mme Poirson. "On transforme le système" français qui est "très compliqué" afin "d'uniformiser les consignes de tri" et que "ça devienne un réflexe".

En France, des systèmes de consignes existent à une échelle locale ou dans le circuit de vente aux professionnels (cafés, restaurants et hôtels, notamment). D'autres pays européens, comme l'Allemagne, ont développé le dispositif à grande échelle.

Un total de 70% des emballages ont été recyclés en 2018, contre 68% l'année précédente, selon Citeo, l'organisme chargé de la gestion des déchets ménagers.

Dans le détail, le taux de recyclage a atteint 86,5% pour le verre, 26,5% pour le plastique (58% pour les bouteilles et flacons, 4% pour les autres emballages) et 44% pour l'aluminium.