Embarrassé par ses bras d'honneur, l'exécutif réprimande, sans le sanctionner, Dupond-Moretti

Le tollé suscité par les bras d'honneur d'Eric Dupond-Moretti dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale embarrasse l'exécutif: il condamne le comportement du ministre de la Justice, mais ne le sanctionne pas alors que plusieurs voix dans l'opposition appellent à sa démission.

"Ce comportement n'a pas sa place dans l'hémicycle", a fait valoir mardi soir Elisabeth Borne au ministre dans un entretien téléphonique, a indiqué à l'AFP l'entourage de la cheffe du gouvernement.

La Première ministre a dû se charger de cette réprimande alors qu'Emmanuel Macron n'a pas évoqué l'incident mercredi en Conseil des ministres, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

Pourtant le patron des députés Les Républicains Olivier Marleix a demandé au président de la République de "tirer les conséquences" de cette affaire.

Mardi, Eric Dupond-Moretti a laissé parler son tempérament parfois éruptif, lors des questions au gouvernement. Furieux qu'Olivier Marleix énumère les condamnations, mises en examen ou enquêtes concernant des membres du camp présidentiel, dont le ministre, il a fait deux bras d'honneur.

Si les caméras n'ont pas capté ces gestes, épargnant à l'ancien avocat un partage des images en boucle sur les réseaux sociaux, les oppositions se sont aussitôt indignées sur leurs bancs.

"Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre", l'a aussi rabroué la présidente de séance, Élodie Jacquier-Laforge (MoDem).

Eric Dupond-Moretti a assuré qu'il mimait les "bras d'honneur à la présomption d’innocence" que faisait symboliquement selon lui Olivier Marleix, mais a aussi dit qu'il "regrettait" son geste.

Olivier Marleix a déploré une "insulte à l'égard de la représentation nationale". "Ca aurait été un député de La France insoumise, il aurait été exclu, je n'en doute pas, pour 15 jours".

"Un acte inopportun, scandaleux, inapproprié", s'est aussi étranglé le président des Républicains Eric Ciotti.

- "Impunité" -

"Il faut qu'on soit tous absolument exemplaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se tienne et qu'on se comporte encore mieux dans le cadre d'un débat public qu'on se comporte dans le quotidien", a concédé Olivier Véran devant la presse.

De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a envoyé une lettre à la Première ministre, dont l'AFP a obtenu copie. "Vous savez que j'exige des députés qu'ils soient eux-mêmes exemplaires à l'égard de l'institution et du gouvernement. J'attends en retour une même exemplarité de la part des ministres", y demande-t-elle.

Une absence de sanction signe "une sorte d'impunité" et envoie "un signal désastreux", estime le député socialiste Jérôme Guedj, réclamant la démission du garde des Sceaux. Tout comme la patronne du groupe des députés RN Marine Le Pen, pour qui ces bras d'honneur "discréditent" le ministre.

Eric Dupond-Moretti est un des poids lourds du gouvernement. Nommé garde des Sceaux à l'été 2020, il a été reconduit après la présidentielle de 2022. Et ce malgré une mise en examen pour prise illégale d'intérêts et ses rapports houleux avec les magistrats.

Lorsqu'il était un médiatique avocat, réputé grognon, il était craint des magistrats et, parfois, de ses confrères, pour ses "coups de gueule" dans les prétoires. Avec sa carrure et sa voix intimidantes, il a impressionné, rudoyé et fait trembler les cours d'assises de toute la France.

Son arrivée à l'Assemblée nationale n'a pas manqué de susciter la curiosité des députés. Certains d'entre eux ont parfois cherché à le titiller voire à le défier lors des séances de questions au gouvernement.