Emirats arabes unis : messe de clôture du Pape

Une image inédite dans ce pays musulman sunnite. Une messe en plein air dans un stade bondé. Une messe dirigée par le pape François lui-même devant des dizaines de milliers de fidèles.



Si l'islam est la religion officielle des Emirats arabes unis la pratique du christianisme y est tolérée, discrètement dans les églises et sans prosélytisme.



On compte un million de Catholiques soit un habitant sur dix, en raison de la forte proportion de travailleurs étrangers.



Dans le parterre de fidèles beaucoup de ces travailleurs émigrés, des Indiens des Philippins auxquels le pape rend hommage et prodigue courage.

Pour vous, ce n'est certes pas facile de vivre loin de la maison et de sentir l'incertitude de l'avenir, en plus de l'absence de l'affection des personnes les plus chères.

Pape François.