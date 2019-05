Emmanuel Hoog nommé DG du groupe de médias de Matthieu Pigasse

Emmanuel Hoog, ancien PDG de l'AFP et de l'INA, a été nommé jeudi directeur général de la société Les nouvelles éditions indépendantes (LNEI), qui rassemble les participations personnelles du banquier Matthieu Pigasse dans les médias et la culture (Les Inrocks, Radio Nova, Le Monde, Rock en Seine...).

Cette nomination a été annoncée par LNEI dans un communiqué. Emmanuel Hoog, 56 ans, remplace le journaliste Bernard Zekri, qui reste directeur général de Radio Nova et est en outre chargé de développer le pôle événementiel du groupe, a précisé l'entreprise de Matthieu Pigasse.

"Je me réjouis de l'arrivée d'Emmanuel Hoog car il a une expérience et une expertise qui correspondent parfaitement à nos trois métiers, qu'il s'agisse de l'information, de la culture ou de la télévision. C'est l'accord parfait entre lui et LNEI !", a commenté à l'AFP M. Pigasse.

Haut fonctionnaire, Emmanuel Hoog a géré durant sa carrière de nombreuses institutions et entreprises dans les univers de la culture et des médias. Il a notamment été PDG de l'Institut national de l'audiovisuel de 2001 à 2010 puis de l'Agence France-Presse jusqu'à l'an dernier.

Après son départ de l'AFP (où il a été remplacé par Fabrice Fries), il avait été chargé par le gouvernement d'une mission sur la création d'un conseil de la déontologie de l'information. Elle s'est conclue fin mars avec la remise d'un rapport au ministre de la Culture Franck Riester.

Selon M. Pigasse, la nomination de M. Hoog "ne marque en rien un changement de stratégie ou de cap pour LNEI, au contraire il s'agit de conforter et de développer notre stratégie, a-t-il ajouté.

"Nous avons de grandes ambitions et nous allons essayer de nous développer à l'étranger, que ce soit en Europe ou en dehors, notamment en Afrique", a expliqué le banquier. Un développement qui pourrait passer soit par le lancement d'activités en interne, soit par d'éventuelles acquisitions. A ce propos, M. Pigasse dit étudier plusieurs pistes, sans pouvoir donner de précisions à ce stade.

Créé en 2009 par Matthieu Pigasse, patron de la banque Lazard en France et responsable mondial pour les fusions-acquisitions, LNEI regroupe ses participations personnelles dans les médias et la culture, dont les Inrocks, Radio Nova, le festival Rock en Seine, L'Obs, Le Monde, et Mediawan (production audiovisuelle). Mais aussi l'enseigne britannique de magasins de disques Rough Trade, ou le média en ligne Cheek Magazine.

L'an dernier, LNEI a conclu une "alliance stratégique" avec CMI, groupe du magnat tchèque de l'énergie et des médias Daniel Kretinsky. Dans ce cadre, M. Pigasse lui a cédé 49% de ses parts dans Le Monde.