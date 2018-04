Emmanuel Macron aux Etats-Unis : premier jour de sa visite d'Etat

C'est la première fois que Donald Trump reçoit un chef d'Etat étranger à la Maison Blanche. Tout un symbole.



Et pour montrer, lui aussi, la force des relations entre la France et les Etats-Unis,

Emmanuel Macron a offert un chêne au président américain, symbole aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. L'un des points de désaccord entre les deux présidents derrière cette bonne entente affichée.

> Lire notre article : Emmanuel Macron aux États-Unis : les Américains ont-ils besoin des Français ?



Et pour accueillir son homologue, Donadl Trump n'a rien laissé au hasard : tapis rouge, hymne national... Emmanuel Macron et son épouse ont été reçus avec tous les honneurs.



Emmanuel Macron, qui dès son arrivée sur le sol américain a rappelé son attachement au multilatéralisme : "Nous avons, les Etats-Unis comme la France, une responsabilité toute particulière, au moment qui est aujourd'hui le nôtre. Nous sommes des garants du multilatéralisme contemporain. Et je crois que nous avons, à travers ces échanges, beaucoup de décisions à prendre et à préparer."



Des décisions sur le nucléaire iranien, les accords sur le climat... ou encore les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium....autant de sujets et de points de désaccord qui devaient être au menu du dîner privé qui réunit ce lundi soir les deux couples présidentiels dans la demeure de George Washington, le premier président américain.



En fin de journée les deux couples présidentiels sont arrivés à Mount Vernon

dans la demeure de George Washington, le premier président américain.