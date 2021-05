Emmanuel Macron commémore la Victoire du 8 mai 1945

Emmanuel Macron a commémoré samedi le 76e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 devant la tombe du soldat inconnu à Paris, où il a longuement échangé avec les hautes autorités de l'armée.

Le chef de l'Etat est arrivé en voiture, tout juste descendu de l'avion le ramenant su sommet européen de Porto au Portugal, pour déposer une gerbe devant la statue du général de Gaulle en bas de l'avenue des Champs-Elysées, vidée de tout public en raison de la pandémie de Covid-19.

Un bleuet à la boutonnière, le président Macron a échangé quelques mots avec le petit-fils du général, Yves de Gaulle, avant de remonter dans sa voiture pour rejoindre l'Arc de Triomphe.

Il y a retrouvé le chef du gouvernement, Jean Castex, les présidents du Sénat et de l'Assemblée, la ministre des armées Florence Parly, les deux anciens présidents de la République Nicols Sarkozy et François Hollande, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo.

Le chef de l'Etat a ensuite longuement conversé devant les caméras avec les chefs d'états majors des armées, au pied de l'Arc de Triomphe.

Ces images semblent marquer un message d'unité du chef de l'Etat, chef des armées, avec l'ensemble des plus hauts responsables de l'armée quelques jours après la publication d'une tribune choc signée par des militaires.

Valeurs Actuelles avait publié le 21 avril cette tribune dans laquelle "une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires", appelaient le président Emmanuel Macron à défendre le patriotisme, et se disaient "disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation".

Le chef d'état-major des Armées François Lecointre avait annoncé que les 18 soldats d'active identifiés comme signataires de la tribune recevraient des sanctions disciplinaires militaires.