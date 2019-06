Emmanuel Macron : "L'Europe doit dialoguer avec la Russie"

Soutien à Angela Merkel

Répondre à l'urgence environnementale

La France a traversé une crise très dure, nous sommes en train de passer d'un monde à l'autre. Une souffrance s'est exprimée, et aussi des excès, je ne les confonds pas. Mais face à cette souffrance je veux remettre de la proximité, de l'humanité.

La veille de la déclaration de politique générale de son Premier ministre Edouard Philippe, le président français a accordé un entretien à nos confrères de la RTS. Face à Darius Rochebin, il a abordé divers sujets à commencer par l'Europe et notamment ses relations avec la Russie."Dans cet ordre multilatéral que je défends, [l'Europe] a besoin de rebâtir une nouvelle grammaire de confiance et de sécurité avec la Russie et ne doit pas exclusivement passer par l'Otan", a estimé le chef de l'Etat."Il y a eu un geste militaire, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé", a-t-il dit en référence à l'annexion de la Crimée. Pour lui, "sans avancée claire et tangible sur le processus de Minsk" (pour cesser les combats dans l'est de l'Ukraine), "il ne peut y avoir une réformation du G8", qui était redevenu G7, sans la Russie, après l'annexion."Mais il doit y avoir une discussion stratégique. C'est pour cela que cette semaine j'aurai à nouveau une longue discussion, nourrie, avec (le président russe) Vladimir Poutine, à la fois en tant que président de la France et du G7", a précisé M. Macron."Nous avons des désaccords mais on travaille ensemble", a assuré M. Macron, citant notamment la coopération pour une solution politique en Syrie. Et "on se tromperait à laisser la Russie se tourner vers la Chine", a-t-il plaidé.Pour M. Macron, la Russie "est un grand pays, qui a vécu des drames avec nous", et il ne faut "jamais oublier ce qu'ils ont payé" pendant la Seconde guerre mondiale.Emmanuel Macron a par ailleurs plaidé pour que "les Européens s'équipent européen" pour leurs matériels stratégiques comme l'armement ou les télécoms, dans un souci de "souveraineté européenne"."Si l'Europe veut exister, on ne peut pas dire qu'on doute de l'engagement des Etats-Unis et ne pas acheter d'équipements européens", a-t-il lancé.Interrogé par ailleurs sur ses favoris pour les futurs dirigeants de l'UE, il a seulement souhaité que deux hommes et deux femmes accèdent aux quatre postes-clés (présidence du Parlement, de la Commission, du Conseil et représentant diplomatique de l'UE).Il a aussi assuré, à propos d'une hypothétique candidature de la chancelière allemande Angela Merkel: "le voudrait-elle, je la soutiendrais".Quant à la mort du petit chêne offert au président américain Donald Trump l'an dernier, "j'en enverrai un autre" , a-t-il promis. "Le symbole était de le planter ensemble. Le pauvre n'a pas survécu car il a été soumis à un régime un peu dur", a-t-il souri (l'arbre est mort après avoir été placé en quarantaine) mais "il ne faut pas voir un symbole là où il n'y en a pas".Emmanuel Macron s'est aussi engagé mardi, à réaliser par ses politiques "le triptyque produire, répondre à l'urgence environnementale et répondre à la question sociale", un message qu'Edouard Philippe doit traduire mercredi dans sa déclaration de politique générale."Les réformes conduites par le gouvernement ont redonné de la confiance aux investisseurs et renforcé "la possibilité de créer de l'emploi y compris industriel. Les choses sont reparties, il nous faut consolider cela et même le renforcer", a assuré le président.Le discours de politique générale du Premier ministre mercredi "portera ces réformes à venir, sur l'assurance-chômage, les retraites et beaucoup de sujets économiques et sociaux", a-t-il expliqué."Mais nous avons en même temps à tenir l'urgence environnementale et la question sociale. On ne peut pas considérer que la question productive se règle à part", a-t-il poursuivi appelant à "apporter une réponse à ce triptyque".Mardi, devant l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève, le chef de l'Etat a de nouveau reconnu avoir fait une "erreur fondamentale", non de fond mais de méthode pendant la crise des "gilets jaunes"."Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. C'était une erreur fondamentale", a-t-il admis.