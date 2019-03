Emmanuel Macron recevra Xi Jinping pour sa visite d'Etat du 24 au 26 mars (Elysée)

Le président Emmanuel Macron recevra le président de la République populaire de Chine Xi Jinping pour une visite d'Etat en France du 24 au 26 mars, a annoncé l'Elysée lundi.

Le président de la République et son épouse Brigitte accueilleront le Président Xi et son épouse pour un dîner restreint le dimanche 24 mars à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Une séance de travail se tiendra le lendemain au palais de l'Elysée. Elle sera suivie d’une déclaration à la presse et d'un dîner d'Etat, a détaillé l'Elysée.

Cette invitation avait été adressée au président Xi Jinping lors de la visite d'Etat en Chine de M. Macron en janvier 2018. La visite du président chinois intervient au moment symbolique du 55ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine et de la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine.

Cette visite sera l'occasion de consolider le partenariat stratégique global qui lie la France et la Chine, a souligné l'Elysée, en précisant qu'elle porterait sur les questions bilatérales, multilatérales et sur la relation entre l'Union européenne et la Chine.

Le président chinois Xi Jinping partira cette semaine pour l'Italie, Monaco et la France, du 21 au 26 mars, a annoncé de son côté lundi le ministère chinois des Affaires étrangères, sans fournir de calendrier précis sur ces déplacements.

Après Rome, Xi Jinping doit effectuer une visite officielle à Monaco -- une première pour un chef d'Etat chinois en exercice dans ce territoire de plus de 37.000 habitants. En septembre dernier, le prince Albert II avait été reçu par M. Xi à Pékin.