Emotion et retenue dans l'Hérault pour l'adieu au rugbyman Louis Fajfrowski

Dans une extrême retenue, 400 personnes dont des personnalités du ballon ovale ont assisté vendredi à Fabrègues (Hérault) aux obsèques du jeune rugbyman d'Aurillac Louis Fajfrowski, décédé une semaine plus tôt des suites d'un choc au cours d'une rencontre amicale.

Dans l'église Saint-Jacques de Fabrègues, en proche périphérie de Montpellier, le monde du rugby s'est retrouvé pour commémorer le trois-quarts centre de 21 ans, mort après un choc survenu au cours d'une rencontre opposant son club de Pro D2 à Rodez (Fédérale).

Des chants basques entonnés par la chorale de Tamaloup, formée d'anciens joueurs du club formateur du Pic Saint-Loup, ont accompagné l'entrée et la sortie du cercueil sur la petite place de ce village de 7000 habitants, où l'émotion était palpable.

Le président de la Fédération française du rugby (FFR), Bernard Laporte, le vice-président Serge Simon, le président de la Ligue (LNR) Paul Goze, le président de Montpellier Hérault rugby Mohed Altrad ou encore le président de Provale, syndicat des joueurs, Robins Tchale-Watchou, ont suivi la cérémonie religieuse.

"C'était quelqu'un de très souriant, très sympa et chaleureux. C'est l'image que je veux garder de Louis", a témoigné le jeune centre Yvan Reilhac, formé au MHR au côté de Louis Fajfrowski.

"Je me devais de venir lui dire au revoir une dernière fois, même si ce n'est pas un moment simple. Cela fait toujours mal de perdre un pote surtout quand on sait qu'il est décédé sur un terrain. On se dit que cela peut arriver à tous", a ajouté le Montpelliérain, des sanglots dans la voix.

- Aurillac sans voix -

Les joueurs des trois anciens clubs de Louis Fajfrowski, Saint-Jean de Védas, Montpellier et Aurillac, vêtus de leur maillot respectif, ont assisté à la cérémonie avant d'accompagner la famille dans une marche jusqu'au cimetière.

Le président de Saint-Jean Védas, et deux amis du joueur décédé, ont témoigné lors de la cérémonie religieuse, à laquelle ont assisté notamment les internationaux de Montpellier Fulgence Ouedraogo et Kélian Galletier.

"C'est important que les gens qui aiment le rugby, et représentent les institutions, soient présents pour rendre hommage à ce jeune rugbyman. Beaucoup de joueurs attachés à la personnalité de Louis ont également souhaité assister à cette cérémonie", a déclaré Paul Goze.

Du côté du club d'Aurillac, l'entraîneur Thierry Peuchlestrade et le président Christian Millette, particulièrement touchés par sa disparition, n'ont pas eu les mots pour exprimer leur douleur. Ni l'entraîneur de Rodez Arnaud Vercruysse.

Dimanche, le club d'Aurillac organisera un hommage au joueur en marge de la rencontre de Pro D2 devant Oyonnax, initialement programmée vendredi. Les joueurs du Cantal porteront à cette occasion, et durant toute la saison, un maillot où seront bordés les initiales de Louis Fajfrowski.

Les circonstances exactes de l'accident doivent quant à elles encore être déterminées.

L’autopsie réalisée lundi n’a pas permis de déterminer les causes de la mort brutale de Fajfrowski, survenue après un plaquage jugé normal par tous les observateurs du match amical contre Rodez.

Des analyses complémentaires ont été ordonnées, dont les résultats ne seront pas connus avant un mois et demi.