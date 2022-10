En Alaska, concours de poids lourds chez les ours

Pendant que l'Amérique commence à s'empiffrer de sucreries pour Halloween, l'Alaska célèbre lui aussi le gras... tout en préservant l'environnement, grâce à l'élection du plus gros ours de l'Etat, organisée cette semaine pour sensibiliser le public à la protection de cet animal.

Chaque année, le parc national de Katmai organise la "Fat Bear Week". Chacun peut voter en ligne pour les ours bruns les plus imposants de cette zone volcanique, peuplée par les saumons qui remontent la rivière Brooks.

Sur les plus de 2.000 spécimens de la région, qui peuvent dépasser les 550 kilos, seuls les plus beaux spécimens s'affrontent dans ce choc de titans.

Qui gagnera cette année ? Le tenant du titre, Otis, déjà quatre fois champion ; 747, un pépère capable d'occuper une rangée entière dans un Boeing ; ou bien un nouveau prétendant encore plus vorace?

Au fond peu importe, vu le succès exponentiel de la compétition. De quelques milliers de votes lors de sa création en 2014, le concours a attiré plus de 800.000 amateurs en 2021.

"C'est un événement de sensibilisation pour les ours bruns d'Alaska. (...) Nous espérons que cette prise de conscience fasse naître une attention pour ces animaux chez les gens", explique à l'AFP son créateur Mike Fitz, ancien ranger du parc national de Katmai.

Le public peut observer les candidats dans leur pêche au saumon, grâce aux caméras d'Explore, une ONG de défense de l'environnement. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les ours bruns et leur incroyable métabolisme.

Car l'"ursus arctos" ne conserve pas en permanence sa carrure de catcheur. Au printemps, il est famélique, sa silhouette semble plutôt taillée pour la Fashion week. Mais pendant l'été et l'automne, les ours du parc gagnent jusqu'à 50% de leur poids.

Une prise de masse cruciale avant leur hibernation. Pendant cinq mois, les ours se terrent et ne se réveillent jamais, pas même pour boire ou rejeter quoi que ce soit. Grâce au gras accumulé, ils se nourrissent des protéines recyclées de leur propre urée, et conservent leur masse musculaire.

Selon M. Fitz, un ours du parc peut avaler "plus de 45 kilos" de saumon en une seule journée. De quoi épuiser même le plus affamé des amateurs de sushis.

Le concours est aussi l'occasion de souligner l'importance de ces poissons migrateurs.

Leur population est abondante en Alaska, mais "sur la plupart de la côte ouest de l'Amérique du Nord, la migration des saumons ne tient qu'à un fil", rappelle M. Fitz.

En Californie ou dans l'Oregon, ils sont menacés par "la perte de leur habitat (...) et les barrages. Et le changement climatique exacerbe le problème, avec la sécheresse et les vagues de chaleur."