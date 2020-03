En Argentine, le nouveau président annonce le retour du projet de loi autorisant l'IVG

Le nouveau président argentin de centre-gauche Alberto Fernández s'est engagé dimanche à présenter devant le congrès un nouveau projet de loi pour la légalisation de l'avortement, une initiative rejetée en 2018 sous le gouvernement de son prédécesseur de centre-droit Mauricio Macri.

"Je présenterai dans les 10 jours un projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, qui autorisera l'avortement dans les premiers mois de grossesse", a-t-il déclaré devant le congrès 81 jours après son accession au pouvoir.

L'annonce a été accueillie par de longs et très nourris applaudissements, et a provoqué l'enthousiasme chez les milliers de manifestants rassemblés devant les portes du palais du congrès.

"Il y a des avortements, c'est un fait" et les femmes y recourent "dans la plus clandestinité la plus totale", a affirmé le péroniste.

En Argentine, l'avortement n'est légal qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Mais chaque année, environ 400.000 avortements sont pratiqués, selon les organisations de Défense des femmes.

"Toute la société doit respecter la décision individuelle de chacun à disposer de son corps", a-t-il poursuivi.

En juin 2018, la chambre des députés avait approuvé la légalisation de l'IVG jusqu'à la 14e semaine de gestation, mais le sénat l'avait rejeté.

Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées depuis pour soutenir ce projet, arborant comme signe de ralliement des foulards verts, tandis que de nombreuses marches anti-IVG étaient organisées par les groupes religieux qui, eux, brandissaient des foulards bleu ciel.