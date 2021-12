En béquilles dans l'Arctique: Michael Haddad, "déterminé" pour le climat

Il a perdu 75% de ses fonctions motrices. Mais porté par "une détermination de fer" et un exosquelette de haute technologie, Michael Haddad s'accroche à son objectif: marcher 100 km dans l'Arctique pour alerter sur l'effet dévastateur du changement climatique.

A 41 ans, cet athlète libanais paraplégique depuis un accident survenu durant son enfance se déplace à l'aide d'un exosquelette conçu par des chercheurs, médecins et scientifiques, qui stabilise sa poitrine et ses jambes pour lui permettre de se balancer vers l'avant avec des béquilles.

Son prochain projet: marcher une dizaine de jours dans l'archipel norvégien du Svalbard, à 1.300 km du Pôle Nord. Il y déposera un livre du pape dans un bunker abritant la plus grande réserve mondiale de graines et destiné à garantir une sauvegarde des principales espèces cultivées.

"Je suis tombé des milliers de fois. Mais chuter, ce n'est rien: quand on se relève, on est cent fois plus fort", confie à l'AFP ce catholique pratiquant qui a rencontré jeudi au Vatican le pontife argentin, lui-même investi dans la défense de l'environnement.

Dans le livre "Pourquoi êtes-vous si craintifs?", qui rassemble des textes du chef de l'église catholique écrits pendant la première vague du Covid en 2020, Haddad voit "une graine pour les générations futures".

Soutenu par de nombreuses associations, il entend aussi valoriser la place des personnes en situation de handicap qui "représentent 15% de la population mondiale", rappelle-t-il.

"La crise climatique va impacter leur vie plus vite et plus violemment que les autres", prévient Haddad, également ambassadeur de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les États arabes. "Imaginez-vous dans une inondation: les gens fuient, et ceux dans un fauteuil roulant sont pris au piège."

- "Défier la science" -

Dans un environnement inhospitalier où l'obscurité est omniprésente et les ours polaires nombreux, Haddad, dont le credo est d'"aller toujours au-delà de ses limites, malgré les obstacles", pourra compter sur le soutien d'une équipe de professionnels.

"Il y a toute une logistique derrière moi, nous avons tout étudié de A à Z pendant trois ans", explique-t-il en précisant que "tout a été prévu pour ne pas abîmer la nature".

Pour atténuer l'effet des températures extrêmes en cette saison, il portera une combinaison spéciale au textile informatisé.

Contactées par l'AFP, les autorités norvégiennes responsables du bunker ont confirmé cette visite, prévue en février 2022.

Escalader des montagnes, traverser des déserts, terminer deux marathons: avant ce projet, l'athlète libanais avait déjà signé plusieurs performances médiatisées pour défendre sa cause.

"Des montagnes du Liban aux pyramides d'Egypte, et maintenant cette marche à travers l'Arctique: ces expéditions difficiles et physiques que Michael réalise démontrent sa vraie détermination et son courage", estime Khalida Bouzar, directrice régionale du service des Etats arabes de l'UNDP.

Selon lui, cette nouvelle aventure est "une piqûre de rappel pour tout le monde". "Si Michael peut défier la science et marcher 100 km en 10 jours, alors nous pouvons facilement prendre notre part pour lutter contre le changement climatique."