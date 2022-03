En Birmanie, les Rohingyas victimes d'un génocide, estiment les États-Unis

En décembre 2021, en visite en Malaisie, Anthony Blinken l'affirme : les Etats-Unis cherchent "très activement" à savoir si le traitement de la communauté rohingya pourrait "constituer un génocide".



Cinq mois plus tard, Washington semble avoir obtenu les réponses à ses interrogations. La reconnaissance du génocide des Rohingyas a été officialisée à l'occasion d'une exposition qui leur est consacrée au Musée de l'Holocauste, à Washington.

Chargement du lecteur...

Des centaines de milliers de Rohingyas -musulmans- ont fui la Birmanie - majoritairement bouddhiste- après une répression militaire en 2017. Un rapport publié par le département d'État en 2018, cité par CNN, décrivait la violence contre les Rohingyas dans l'État Rakhine, dans l'Ouest de la Birmanie, comme "extrême, à grande échelle, généralisée et apparemment destinée à la fois à terroriser la population et à chasser les résidents rohingyas".



Aujourd'hui, environ 850.000 Rohingyas se trouvent dans des camps au Bangladesh voisin de la Birmanie et 600.000 autres membres de la communauté sont demeurés dans l'Etat Rakhine en Birmanie.



Ces dernières semaines, des centaines de Rohingyas ont également accosté en Indonésie.

Des réfugiés rohingya venus de Birmanie, le 6 mars 2022 dans la province indonésienne d'Aceh. © AP Photo/Zik Maulana

La situation ne s'est pas améliorée au cours des derniers mois. Le 15 mars dernier, un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme portant sur la période ayant suivi le putsch du 1er février 2021 a accusé l'armée birmane de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre depuis le coup d'Etat et appelé la communauté internationale à prendre immédiatement des mesures. Le rapport de l'ONU fait état de 1600 tués et plus de 12000 arrestations. 14 millions de Rohingyas auraient aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire d'urgence, mais l'acheminement de cette assistance reste largement bloquée par l'armée, selon les Nations unies.



Un génocide c'est quoi ? Le terme et la réalité qu'il désigne pouvant donner lieu à des interprétations, il convient, pour le définir, de s'appuyer sur le texte paraphé et donc admis par le plus grand nombre : la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à New York le 9 décembre 1948. En substance, le génocide y est défini comme tout acte "commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux", par des moyens allant du meurtre au contrôle des naissances.



Le terme "génocide" a été inventé par un juriste polonais, Raphael Lemkin en 1943, et utilisé pour la première fois en 1944. Il renvoyait directement à la Shoah, c'est-à-dire à l'extermination du peuple juif par l'Allemagne nazie. Outre la Shoah, l'ONU reconnaît deux autres génocides : celui des Arméniens par l'Empire ottoman en 1915-1916 et celui des Tutsis au Rwanda par le pouvoir hutu et ses milices en 1994.



D'autres crimes de masse ont pu être qualifiés de génocide par certains États ou institutions, mais ne sont pas reconnus comme tels par l'ONU. C'est le cas du massacre des Bosniaques de Srebenica en 1995, le massacre de Cambodgiens par les Khmers rouges de 1975 à 1979 ou encore celui des Kurdes d'Irak sous Saddam Hussein en 1988, ou des Namas en Namibie par l'Allemagne coloniale.

Quelles conséquences ?

Le chef de la diplomatie américaine n'a pas accompagné cette reconnaissance de nouvelles sanctions contre la Birmanie.



Les États-Unis ont déjà imposé une série de sanctions aux dirigeants birmans et, à l'instar d'autres pays occidentaux, restreignent depuis longtemps leurs exportations d'armes pour les militaires birmans, lesquels ont été accusés avant même le coup d'Etat militaire du 1er février 2021 de crimes contre l'humanité pour leurs exactions envers les Rohingyas.

Le sort de la minorité rohingya ne fait plus la une des journaux ces derniers mois. Elle préoccupe néanmoins. Le dossier est notamment entre les mains de la Cour internationale de justice (CIJ, basée à La Haye, aux Pays-Bas) à l'initiative de la Gambie qui a porté plainte contre la Birmanie dès 2019.

Le dossier ouvert contre la Birmanie devant la CIJ a été compliqué par le putsch qui a renversé Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil.