En Chine, les fans font profil bas face à la reprise en mains du monde du divertissement

Comme une légion d'autres fans chinois, Chen Zhichu, lycéenne de Pékin, passait 30 minutes par jour à promouvoir en ligne son acteur favori, avant que cette pratique n'entre dans le collimateur du gouvernement qui considère qu'elle promeut des "valeurs malsaines".

Le mois dernier, la réglementation de l'Etat a interdit la "chasse irrationnelle aux stars", c'est-à-dire les classements de célébrités en ligne, les collectes de fonds et autres outils utilisés par les fans chinois pour que leurs idoles restent tendances sur les réseaux sociaux, alors que le pouvoir opère une reprise en main dans le monde du divertissement.

"J'avais l'habitude de faire remonter les publications (de l'acteur Xiao Zhan) sur son forum de fans Weibo et d'acheter les produits dont il faisait la promotion", raconte à l'AFP Chen Zhichu, 16 ans.

"C'était assez épuisant d'essayer de faire en sorte qu'il reste en tête des tendances chaque jour", avoue-t-elle.

Les fans alimentent la lucrative économie des idoles, dont les médias d'État avaient prévu qu'elle représenterait 140 milliards de yuans (18,7 milliards d'euros) d'ici 2022.

Dans un pays où les jeunes ont peu d'autres moyens d'influencer la vie publique, les créateurs de contenu pour fans à plein temps peuvent faire sortir une star de l'ombre en créant des images virales d'elle.

- "Chasse irrationnelle" -

Selon ses critiques, la culture des fans est une industrie qui exploite les mineurs et repose sur un engagement gonflé artificiellement sur les réseaux sociaux.

Avec ces nouvelles règles, le gouvernement entend limiter les comportements qu'il considère comme une "chasse irrationnelle aux stars", tels que le harcèlement, le "doxxing" (une pratique qui consiste à dévoiler des informations privées sur quelqu'un) et les guerres acharnées en ligne entre communautés de fans.

Mais de nombreux fans disent qu'ils prennent plaisir à voir leurs idoles s'épanouir et qu'ils ont trouvé un sentiment de communauté dans l'espace en ligne partagé.

Les autorités communistes s'inquiètent également des idoles pour une autre raison : leur capacité à mobiliser des armées de fans en un instant, dominant souvent les médias sociaux pendant des jours.

"C'est le début d'un mouvement de masse et c'est ce que le gouvernement ne veut pas", estime un professeur de sciences sociales dans une université chinoise qui ne souhaite pas être nommé.

Ces derniers mois, de multiples mesures de répression ont balayé les secteurs de la technologie, de l'éducation et du showbiz, les autorités ciblant de plus en plus les riches et les puissants dans le but d'instaurer une plus grande égalité socio-économique.

Mais il s'agit aussi en partie d'inculquer aux jeunes des valeurs sociétales "saines", validées par le gouvernement, afin qu'ils soient moins influencés par les célébrités dévoyées.

"Les jeunes Chinois manquent d'autres types d'idoles", juge Fang Kecheng, professeur de communication à l'Université chinoise de Hong Kong.

"Il est très difficile pour eux d'avoir d'autres moyens de participation civique" comme l'activisme, ajoute-t-il.

Le mois dernier, l'organisme chinois de réglementation de la radiodiffusion a interdit les artistes ayant une "moralité défaillante" et des "opinions politiques incorrectes", ainsi que ce qu'il a appelé les "hommes efféminés" - une esthétique androgyne popularisée par les boysbands coréens et imitée par des idoles chinoises comme Xiao Zhan.

Les experts y voient le signe d'un malaise croissant de Pékin face à d'autres formes de masculinité, à une époque de baisse des taux de natalité et de montée du nationalisme.

- "Une étape" -

Pour Li Chengxi, idole en herbe de Shanghai de 26 ans, la répression de la culture des célébrités "est une étape par laquelle l'industrie doit passer pour grandir", explique-t-elle à l'AFP, lors des répétitions d'un concours de danse de téléréalité filmé à Nantong, dans l'est de la Chine.

Danseuse et actrice, elle a joué dans quelques films et dans des concours d'idoles, un genre désormais interdit par les autorités de régulation de la radiodiffusion.

Mais elle ne se laisse pas impressionner par le risque que cette nouvelle réglementation n'entrave sa carrière.

"Lorsque d'énormes vagues déferleront sur le rivage, l'or laissé derrière brillera encore plus fort", dit-elle.

Les artistes chinois qui souhaitent connaître le succès auprès du grand public n'ont guère d'autre choix que d'approuver la politique de l'État, dont la désapprobation peut finir par couler leur carrière.

Et pour l'instant, les superfans font profil bas, en ligne comme hors ligne.