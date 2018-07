En colonisant l'Amérique, les Européens auraient fait disparaître d'anciens chiens

Les Européens qui ont colonisé l'Amérique à partir du 15e siècle ont décimé non seulement les populations indigènes, mais sans doute aussi les chiens alors domestiqués sur le continent, affirment des chercheurs à l'issue d'un grand travail de recherche archéologique et génétique.

Les plus anciens chiens retrouvés dans les deux Amériques, dits "pré-contact", datent d'il y a environ 9.900 ans, environ 6.500 ans après l'arrivée des premiers humains.

Une équipe de 50 chercheurs a analysé des échantillons d'ADN retrouvés sur 71 anciens chiens retrouvés en Amérique du Nord et en Sibérie, qu'ils ont comparés génétiquement à des chiens modernes.

Leur résultat, publié jeudi dans la prestigieuse revue Science, confirme avec un degré de certitude inédit que les chiens d'Amérique sont arrivés par le détroit de Bering, par le même chemin que les humains. Ces chiens ont ensuite vécu pendant des millénaires avec leurs maîtres... avant d'être éradiqués en quelques siècles après l'arrivée des Européens.

Les ADN des chiens américains modernes n'ont en effet rien en commun avec les anciens, qui descendent d'anciens chiens de Sibérie orientale.

"Il est fascinant de voir qu'une population de chiens ayant vécu dans de nombreuses régions des Amériques pendant des milliers d'années, et qui faisaient partie intégrante des cultures amérindiennes, ait pu disparaître aussi vite", dit l'auteur principal de l'étude, Laurent Frantz, un expert en ADN ancien à l'Université Queen Mary de Londres.

Parmi les raisons possibles: des maladies, des persécutions culturelles, ou le désir des Européens d'élever leurs propres chiens. Mais la rapidité de la disparition laisse les chercheurs circonspects.

Les Labradors et Chihuahas modernes descendent de races eurasiennes introduites en Amérique entre le 15e et le 20e siècle, écrit l'archéologue Angela Perri, de l'université de Durham en Angleterre.

En fait, il reste une trace génétique des anciens chiens américains, mais celle-ci est particulière: elle se trouve dans une tumeur cancéreuse, du nom de CTVT, qui survit aujourd'hui et se transmet par contact sexuel entre chiens.

"Bien que cet ADN de cancer ait muté au fil des années, il est quasiment semblable à l'ADN de ce premier chien fondateur d'il y a plusieurs milliers d'années", explique Maire Ní Leathlobhair, du département de médecine vétérinaire de l'Université de Cambridge.

Cette étude est un pas important, mais pas final, dans la compréhension de l'évolution canine.

"L'histoire des chiens américains pré-contact commence seulement à être écrite", estiment Linda Goodman, de Stanford, et Elinor Karlsson, de l'Université du Massachusetts, dans un article séparé publié dans Science. Cette histoire ne pourra être écrite qu'avec de futures découvertes, et notamment l'exploitation de génomes plus entiers que ceux exploités jusqu'à présent.