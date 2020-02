En Corse, un répit dans la lutte contre les incendies avec un vent moins fort

Confinement levé et vent en baisse: la Corse soufflait un peu mercredi grâce notamment à l'intervention d'avions bombardiers d'eau sur les incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares de végétation depuis plusieurs jours, sans faire de victime.

"Au lever du jour une reconnaissance a eu lieu, les équipes ont bien travaillé pendant la nuit, elles ont défendu le village de Sari et le hameau de Togna avec de nombreux moyens et ont pu protéger les accès, donc on va lever le confinement", a indiqué mercredi matin à l'AFP le colonel Christophe Frerson, commandant des opérations de secours .

Sous la menace du feu de Quenza (Corse-du-Sud), qui a parcouru environ 4.600 hectares depuis le 4 février, les autorités avaient ordonné mardi le confinement des habitants des hameaux de Togna et Sari, dans les hauteurs de la commune de Sari-Solenzara, située sur la façade orientale de l'île, entre Porto Vecchio et Aleria.

"Pour l'instant, on est confiants, parce qu'il n'y a pas de vent, mais on nous annonce une reprise de vent dès vendredi et peut-être des vents tempétueux à partir de mardi" 18 février, a poursuivi le colonel Frerson. "On met le maximum des ressources techniques et humaines jusqu'à vendredi pour essayer non pas de le fixer mais de le maîtriser".

Avec un vent tombé, les pompiers ont enfin pu compter sur l'appui de moyens aériens. "La priorité c'est de faire larguer de l'eau par les Canadairs aux endroits précis qui nous permettront de faire un verrou pour la propagation du feu", a expliqué le colonel Frerson. Des sapeurs pompiers devaient ensuite être déposés par hélicoptères sur les points sensibles et inaccessibles par la route.

Quelque 350 à 380 hommes luttaient toujours contre ce sinistre mercredi matin, selon le colonel Frerson, avec des renforts venus de toute la Corse, mais aussi du continent.

- Drones et bombardiers d'eau -

Au village de Solaro, à quelques kilomètres de Sari-Solenzara, un dispositif de protection a aussi été mis en place. "Les habitants sont inquiets pour leur sécurité. Pour les rassurer, on a fait dormir plusieurs pompiers au gîte du village (...) Ca a permis à la population d'être un peu plus tranquille", a déclaré à l'AFP le maire Jean-Baptiste Paoli, resté "en alerte" jusqu'à 01H30 avant de revenir dès 07H30.

Au col de l'Arone, accessible à une quinzaine de kilomètres en suivant une route barrée par les gendarmes, bordée de pierres tombées, d'arbres brûlés et de nombreuses fumeroles et petits brasiers, des avions bombardiers d'eau multipliaient les largages mercredi en milieu de journée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Sur place, un groupement d'intervention feu de forêt composé de pompiers militaires de la base aérienne BA126 de Solenzara et de légionnaires du 2e Rep de Calvi, soit 16 personnes et 5 véhicules: "Ce matin, on était en pleine action sur une grosse attaque du feu pour essayer de le stopper", a confié à l'AFP le chef de groupe Jean-Louis, saluant l'engagement de tous, et notamment des hommes de la Légion étrangère, peu habitués à cette tâche.

Des pilotes de drones étaient également sur zone pour aider à localiser les points chauds.

Pour mercredi, la préfecture avait annoncé la mobilisation de "300 sapeurs pompiers, 80 véhicules, quatre Canadairs et quatre hélicoptères, dont deux bombardiers d'eau".

En vigilance orange pour vents violents jusqu'à mardi soir 21H00, la Corse est repassée au vert en Corse-du-Sud mercredi matin, seule la Haute-Corse, où plusieurs incendies avaient aussi éclaté mardi, étant maintenue en jaune.