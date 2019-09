EN DIRECT - "La Piste de la Francophonie" sur TV5MONDE

Pékin, Bamako, Dakar, Porto-Novo, Bruxelles, Kigali, Yaoundé, Casablanca, Le Caire, Lausanne, Fort-de-France ou encore Montréal... Voici quelques-unes des 18 destinations francophones où TV5MONDE vous emmène pendant 20 heures de direct. La Piste de la Francophonie " consiste en une série d'émissions spéciales co-animées par des journalistes de TV5MONDE et de chaînes partenaires locales.

Au programme : rencontres avec des personnalités, des talents et des artistes originaires de chaque destination, issus des mondes culturel, artistique, scientifique, universitaire ou encore politique. Ensemble, célébrons la diversité de la langue française, des francophones et des francophiles !

Le français dans le monde

Aujourd'hui, c'est la cinquième langue la plus parlée et la deuxième la plus enseignée dans le monde. Au total, elle rassemble 300 millions de locuteurs et de locutrices à travers 88 Etats.