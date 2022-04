EN DIRECT - Macron/Le Pen - Suivez le débat du second tour

22h00 (heure française ) - Troisième thème : la retraite

Question des présentateurs aux candidats : "À quel âge les Français partiront à la retraite ? "

Marine Le Pen : "Entre 60 et 62 ans avec 40 et 42 annuités. Le système de protection est important pour ceux qui n'en ont pas. Fort différent de la volonté de M.Macron de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans qui est une injustice insupportable."

Emmanuel Macron : "Moi je propose le minimum contributif. Vous, vous proposez la même retraite pour quelqu'un qui n'a pas travaillé tout au long de sa vie et quelqu'un qui a eu une vie de labeur. Je veux garder le système par répartition, continuer à valoriser les pensions et les mettre à 1100 euros. Il n'y a qu'une manière de le financer c'est de travailler plus et de décaler l'âge légal de 62 ans de 4 mois en plus par an."



21h40 (heure française) - Dernier sujet : l'Union européenne

Dernière question : "Souhaitez-vous rester dans l'Union europeénne ?"

Emmanuel Macron : "J'ai toujours été clair. Je crois dans l'Europe et le couple franco-allemand. Quand nous avons eu la pandémie, la France ne produisait pas de vaccins à ARN messager. On était content d'en trouver. Nous avons bâti une solidarité européenne. Vous, ce que vous proposez c'est faire bande à part."

Marine Le Pen : " Il n'y a pas de souverraineté européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. L'Europe c'est pas tout ou rien. Je souhaite rester dans l'UE et la faire modifier profondemént pour faire émerger une Europe des nations. Je suis en désaccord avec les accords en libre-échange, avec la politique des travailleurs détachés. Mon obsession, c'est que les Français puissent travailler dans leur propre pays. Je ne souhaite pas sortir l'Union européenne."



21h30 (heure française) - L'Ukraine toujours au coeur du débat

Emmanuel Macron : "Vous venez de dire complètement le contraire des positions historiques que vous avez toujours tenues. Vous avez été pour l'annexion de la Crimée. Vous dépendez du pouvoir russe et de Monsieur Poutine. Vous avez contracté en 2015,un an après, un prêt auprès d'une banque russe. Vous parlez de votre banquier quand vous parlez de la Russie."

Marine Le Pen : "Je suis une femme absolument libre. Je ressors d'ailleurs un tweet de 2014 qui montre mon soutien d'une Ukraine libre (Madame Le Pen sort une photocopie papier de son tweet à Emmanuel Macron). Si j'ai été obligé de contracter un prêt à l'étranger, c'est parce qu'aucune banque française ne voulait me prêter de l'argent."



21h30 (heure française) - Deuxième thème : l'international

Question des présentateurs aux candidats : "Doit-on aider davantage l'Ukraine ?"

Emmanuel Macron : " Le rôle de la France, soutenir l'Ukraine avec des équipements de défense, financièrement, en accueillant le peuple ukrainien (5,5 millions en France). Il faut intensifier cette ligne. Il nous faut renforcer la tenaille que l'on met en place avec nos alliés. Faire de la France et l'Europe une force d'équilibre qui puisse assurer notre sécurité sur la durée."

Marine Le Pen : "L'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. Les moyens que vous avez développez Monsieur Macron mérite d'être soutenus. J'ai été d'accord contre l'intégralité des sanctions prises contre la Russie, sauf celle sur l'importation du gaz et du pétrole russe."



21h20 (heure française)- Fin du premier thème : le pouvoir d'achat

Emmanuel Macron : "Vous voulez sortir du marché européen de l'énergie mais nous sommes interconnectés. Il faut pouvoir réformer ce marché pour qu'il dépende notamment du nucléaire pour baisser les prix. La baisse de TVA que vous proposez est injuste car il va falloir payer !"

Marine Le Pen : "Vou voulez bloquer les prix ? Vous auriez pu baisser les taxes ! L'augmentation de la taxe carburant a notamment déclenché la crise des gilets jaune ! Moi, je veux rendre l'argent aux Français."

21h10 (heure française)- Premier thème du débat : le pouvoir d'achat



Question des présentateurs aux candidats : "Face à une inflation qui s'installe dans la durée, qu'allez vous faire ? "

Marine Le Pen : "Je n'ai vu que des Français qui n'y arrivaient plus. Je veux faire du pouvoir d'achat la priorité de mon quinquennat. Baisser la fiscalité, notamment la TVA sur l'énergie (carburant, gaz, électricité..). Je veux soutenir la valeur travail, les soignants et les enseignants. Et enfin, les personnes vulnérables qui ont été maltraitées ces dernières années. "

Emmanuel Macron : "Ce que je souhaite c'est que face à la montée des prix de l'énergie, j'émette un bouclier. Ce qui est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA. Et vous avez voté d'ailleurs contre ce bouclier ! J'assume ensuite de dépenser l'argent public pour sortir des énergies fossiles. Enfin, la meilleure face de lutter pour le pouvoir d'achat, c'est de lutter contre le chômage, qui a baissé durant mon quinquennat."

21h00 (heure française) - Le débat va commencer.

Les candidats sont arrivés et se font désormais face. C'est Marine Le Pen, tirée au sort qui va commencer à parler.

20h50 (heure française)- Les préparatifs du débat touchent à leur fin.



Le plateau est prêt. Les candidats sont sur le point d'arriver. Plus de 4,5 mètres sépareront les présentateurs des candidats.