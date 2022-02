En direct : Moscou se moque des menaces de sanctions, Biden et Zelensky sur le point de se parler

Dimanche 13 février

14h00 TU. L'Ukraine promet de garder ouvert son espace aérien malgré la menace russe

Le gouvernement ukrainien a promis de garder son espace aérien ouvert malgré une menace d'invasion russe."L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine reste ouvert, l'État s'emploie à prévenir les risques pour les compagnies aériennes", a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué publié sur Facebook.

Des avions Air France et KLM sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle airport à Roissy, à Paris, le 30 septembre 2003. AP/Remy de la Mauviniere

Face à des risques accrus, la compagnie néerlandaise KLM a tout de même annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols dans l'espace aérien ukrainien. Un avion de la compagnie ukrainienne SkyUP reliant Madère, au Portugal, à Kiev a dû atterrir samedi 12 février à Chinisau, en Moldavie, le propriétaire de l'avion ayant interdit son entrée dans l'espace aérien ukrainien.

La plupart des compagnies continuent leurs activités, assure le ministère ukrainien des Infrastructures, précisant qu'actuellement, 29 compagnies aériennes internationales assurent des vols depuis 34 pays.

12h00 TU. L'ambassadeur russe en Suède affirme n'en avoir "rien à foutre" des sanctions de la part de l'Occident.

Face à la menace de "fortes sanctions" de la part des Occidentaux, États-Unis et Européens de l'ouest en tête, l'ambassadeur russe en Suède Viktor Tatarintsev a déclaré n'en avoir "rien à foutre" : "Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions. On nous a déjà imposé tellement de sanctions, et dans un sens elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture."

Stockholm (AFP) - Moscow "doesn't give a shit" about the risk of Western sanctions if it were to invade Ukraine, Russia's outspoken ambassador to Sweden told a Swedish newspaper.

"Excuse my language, but we don't give a shit about all their sanctions," Viktor Tatarintsev said. — Jesse Johnson (@jljzen) February 13, 2022

"Nous sommes davantage autosuffisants et avons été capables d'augmenter nos exportations. (Par exemple) nous n'avons pas de fromages italiens ou suisses, mais nous avons appris à fabriquer des fromages russes aussi bons en utilisant des recettes italiennes ou suisses", a-t-il renchérit.

Pour Viktor Tatarintsev, les pays occidentaux ne comprennent pas la mentalité russe: "De nouvelles sanctions n'ont rien de posifif, mais ne sont pas aussi mauvaises que l'Occident le dit. Plus l'Occident fait pression sur la Russie, et plus forte sera la réponse russe".

Samedi 12 février.



19H00 TU. Selon le Kremlin "l'hystérie américaine a atteint son apogée". Les présidents "prêts à poursuivre les contacts".

Le Kremlin dénonce une hystérie américaine à "l'apogée" après un appel entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden au sujet de l'Ukraine.

"L'hystérie a atteint son apogée", a déclaré lors d'une conférence de presse Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir. Poutine, tout en précisant que "les présidents ont convenu de "poursuivre les contacts à tous les niveaux".



Valdmir Poutine avant son appel téléphonique avec le président Biden le 12 février. AP



18H00 TU. Biden a averti Poutine de "répercussions sévères et rapides" en cas d'attaque de l'Ukraine.



Le président américain Joe Biden a averti son homologue russe Vladimir Poutine des "répercussions sévères et rapides" que subirait Moscou en cas d'attaque de l'Ukraine, lors d'un appel téléphonique d'un peu plus d'une heure samedi entre les deux dirigeants, a annoncé la Maison Blanche.

Les États-Unis et leurs alliés "répondront de manière résolue et imposeront des répercussions sévères et rapides à la Russie" si cette dernière envahit l'Ukraine, a indiqué l'exécutif américain.

Le président Joe Biden avant son appel téléphonique au président Poutine ce 12 févier à la Maison Blanche. AP



16H30 TU. L'entretien téléphonique entre Valdimir Poutine et Joe Biden a commencé.



Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont entamé une conversation téléphonique sur l'Ukraine samedi à 11h04 (16H04 GMT), a annoncé la Maison Blanche.



16h00 TU. Les accusations d'invasion de l'Ukraine par la Russie sont des "spéculations provocatrices" selon Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de "spéculations provocatrices" les accusations contre la Russie quant à une invasion imminente de l'Ukraine, lors d'un entretien avec son homologue Emmanuel Macron samedi, selon un communiqué du Kremlin.

"Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté de la situation liée aux spéculations provocatrices quant à une prétendue invasion russe de l'Ukraine, qui s'accompagnent de livraisons d'ampleur d'armements modernes à ce pays", selon ce communiqué de la présidence russe.



15H10 TU. Un "dialogue sincère" n’est "pas compatible avec une escalade" dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine.

Le président français Emmanuel Macron a averti samedi son homologue russe Vladimir Poutine qu'un "dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade" militaire à la frontière ukrainienne, a annoncé l'Elysée à l'issue d'un entretien de 1H40 entre les deux chefs d'État.

Les présidents Macron et Poutine "ont tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue" sur "les voies pour avancer sur la mise en œuvre des accords de Minsk" sur le Donbass et sur "les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe", a ajouté la présidence français



14h45 TU. Les États-Unis retirent leurs derniers soldats d'Ukraine.



Les États-Unis ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les "repositionner ailleurs en Europe", a annoncé samedi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.



.@SecDef has ordered the temporary repositioning of @FLGuard troops out of Ukraine. Abundance of caution, safety and security of our personnel his paramount concern. We remain committed to our relationship with the Ukrainian armed forces. — John Kirby (@PentagonPresSec) February 12, 2022



Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a pris cette décision concernant ces soldats de la Garde nationale de Floride "en gardant à l'esprit la sûreté et la sécurité des effectifs", selon le communiqué, Washington ayant affirmé vendredi qu'une invasion russe de l'Ukraine pouvait intervenir "à tout moment".



14h30 TU (Temps Universel). Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu pendant 1H40 samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine

Emmanuel Macron s'est entretenu pendant 1H40 samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine pour tenter de faire baisser la tension croissante dans la crise russo-ukrainienne, a indiqué l'Elysée.

Cet entretien, qui a débuté à 12H30 (heure française), a précédé un appel que doivent avoir plus tard le président américain Joe Biden et Vladimir Poutine.



Aucune information pour l'instant n'a filtré sur cet échange téléphonique. Le président français s'était rendu au Kremlin ce 7 février pou tenter de faire baisser la tension entre la Russie, l'Ukraine et les pays de l'OTAN.



Les présidents Macron et Poutine lors de la conférence de presse du 7 février au Kremlin. AP



14H00 TU. Plus de 125 000 soldats russes sont positionnés devant la frontière ukrainienne.



Selon le département d'État américain (ministère des affaires étrangères) les forces russes sont présentes dans le sud de la Russie devant la frontière urkainienne. Elles seraient grandes d'un peu plus de 100 000 hommes. Elles sont composés ainsi de 87 bataillons de combat (800 soldats, par bataillon, soutenus par de l'artillerie et des avions de combat). Un peu plus de 10 000 hommes seraient présents au sud de la Biélorussie, allié de la Russie, à 180 kilomètres de Kiev.





13H20 TU (Temps Universel) : La voie diplomatique reste "ouverte" mais exige une "désescalade" de Moscou, estime le Secrétaire d'État Antony Blinken.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a affirmé que la voie diplomatique restait "ouverte" pour éviter un conflit en Ukraine mais nécessiterait une "désescalade" de la part de Moscou, lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov samedi, selon le département d'Etat. Le secrétaire d'Etat "a clairement indiqué qu'une voie diplomatique pour résoudre la crise restait ouverte, mais qu'elle nécessiterait une désescalade de Moscou et des discussions de bonne foi", a précisé le porte-parole du département d'État, Ned Price.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a accusé les Etats-Unis de vouloir provoquer un conflit en Ukraine avec ses accusations d'une possible invasion russe imminente, lors d'un appel téléphonique samedi avec son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué de son ministère.

Sergei Lavrov "a souligné que la campagne de propagande lancée par les États-Unis et ses alliés sur +une agression russe+ contre l'Ukraine a pour objectif la provocation, en encourageant les autorités de Kiev" à se lancer dans une "résolution militaire du problème du Donbass", région de l'Est de l'Ukraine frontalière de la Russie où les forces ukrainiennes affrontent depuis huit ans des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou, selon ce communiqué.

12H20 TU (Temps Universel) : Les Pays-Bas conseillent à leur tour de quitter l'Ukraine

Les Pays-Bas conseillent à leur tour à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseillent les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. "La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s'est encore détériorée ces derniers jours", a déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra.

11H30 TU (Temps Universel) : L'Allemagne recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine et l'ambassade américaine ordonne le retrait de son personnel

Les ressortissants allemands dont la présence n'est pas "impérative" doivent "à court terme" quitter l'Ukraine, où un "conflit militaire n'est pas à exclure", a recommandé samedi le ministère des Affaires étrangères. "Les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont encore accrues ces derniers jours en raison de la présence et des mouvements massifs d'unités militaires russes près des frontières ukrainiennes", relève le ministère allemand sur son site internet, prévenant dans ses "recommandations" aux voyageurs qu'"un conflit militaire n'est pas à exclure".

„Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen.“ - AMin @ABaerbock 3/3 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

L'ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le retrait de son personnel non essentiel, Washington jugeant possible qu'une offensive russe contre l'Ukraine soit imminente. "Aujourd'hui, le département d'Etat a ordonné le départ des employés américains non (essentiels) aux urgences de l'ambassade en raison d'informations continuant de faire état d'un renforcement de l'armée russe à la frontière avec l'Ukraine, indicateur d'une potentielle action militaire importante", a indiqué l'ambassade à Kiev sur Twitter.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022

09H30 TU (Temps Universel) : La Russie annonce une réduction de son personnel diplomatique en Ukraine

La Russie a commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine, affirmant samedi craindre des "provocations" de la part des autorités ukrainiennes ou de "pays tiers".

"Craignant de possibles provocations du régime de Kiev ou de pays tiers, nous avons en effet décidé d'une certaine optimisation du personnel des représentations russes en Ukraine", a dit la porte-parole de la diplomatie russe dans un communiqué, en réponse à une question de médias sur la réduction de sa présence chez son voisin pro-occidental.

La Belgique conseille à ses ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseille les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. "Il est vivement conseillé aux ressortissants qui se trouvent actuellement en Ukraine et dont la présence n'est pas absolument nécessaire de quitter le pays", précise le ministère sur son site.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé qu'il s'entretiendrait avec son homologue russe Sergeï Lavrov samedi dans une ultime tentative d'empêcher une éventuelle invasion russe de l'Ukraine.

"Nous continuons à voir des signes très troublants d'escalade russe, notamment l'arrivée de nouvelles forces aux frontières de l'Ukraine", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse samedi aux Fidji.

La Russie a lancé samedi de nouvelles manoeuvres navales d'ampleur en Mer Noire tout en dénonçant l'"hystérie" américaine, Washington ayant déclaré craindre une invasion russe imminente de l'Ukraine.

"Plus de 30 navires de la flotte de la mer Noire ont pris la mer depuis Sébastopol et Novorossiïsk selon le plan d'exercice", a indiqué samedi matin le ministère de la Défense.

"Le but de l'exercice est de défendre la côte maritime de la péninsule de Crimée, les bases des forces de la flotte de la mer Noire, ainsi que les objets du secteur économique du pays (...) d'éventuelles menaces militaires", précise le ministère.

Les Etats-Unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine "à tout moment" dans les prochains jours, ravivant plus que jamais le spectre d'une guerre en Europe dans une accélération dramatique des événements après une phase d'intense diplomatie.



Vendredi 11 février

22h30 TU (Temps Universel) : Les dirigeants occidentaux promettent des "sanctions drastiques" si la Russie envahit l'Ukraine

Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, ont promis des sanctions "rapides et drastiques" contre Moscou si la Russie envahit l'Ukraine.

Ils se sont entretenus vendredi après-midi alors que s'enlisent les efforts diplomatiques européens pour tenter d'éviter que la crise russo-occidentale autour de ce pays ne dégénère en guerre.

20h30 TU (Temps Universel) : L'UE recommande à son personnel non essentiel de quitter l'Ukraine

L'Union européenne a recommandé aux personnels non essentiel de sa représentation à Kiev de quitter l'Ukraine pour télé-travailler depuis l'étranger, a indiqué vendredi le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Nous ne procédons pas à une évacuation. Pour l'instant, le personnel non essentiel a la possibilité de télé-travailler depuis l'extérieur du pays", a expliqué Peter Stano, le porte-parole de la Commission européenne.

19h30 TU (Temps Universel) : Emmanuel Macron et Joe Biden parleront à Vladimir Poutine

Le président français Emmanuel Macron parlera à son homologue russe Vladimir Poutine samedi midi de la crise à la frontière russo-ukrainienne, que les Occidentaux veulent résoudre par "la voie diplomatique, le dialogue et la dissuasion", a annoncé vendredi l'Elysée.

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine "se parleront samedi matin", à l'heure de la côte est des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche. "La Russie a proposé un appel téléphonique lundi. Nous avons alors proposé samedi et ils ont accepté", a indiqué cette source, alors que Washington estime que le risque d'une attaque contre l'Ukraine n'a jamais été aussi fort.

19h00 TU (Temps Universel) : Le Royaume-Uni et les Etats-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et Israël évacue son personnel diplomatique

Le Royaume-Uni a conseillé vendredi à ses ressortissants de quitter l'Ukraine immédiatement par mesure de sécurité, en pleine crise russo-occidentale. "La sûreté et la sécurité des ressortissants britanniques sont notre priorité absolue, c'est pourquoi nous avons mis à jour nos conseils aux voyageurs", a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Nous exhortons les ressortissants britanniques en Ukraine à partir immédiatement par des moyens commerciaux tant qu'ils restent disponibles."

Le gouvernement israélien a décidé vendredi "d'évacuer les familles des diplomates et du personnel de son ambassade en Ukraine" en raison de l'escalade des tensions russo-occidentales autour de ce pays.