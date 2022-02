En direct : selon l'OTAN la Russie continue de renforcer sa présence militaire malgré des annonces de retrait

Mercredi 16 février

"Le renforcement des troupes russes à la frontière ukrainienne continue d'être une source de préoccupation", a confirmé la ministre allemande de la défense Christine Lambrecht.L'OTAN, par la voix de son secrétaire général, constate que les Russes continuent "d'acheminer du matériel lourd" le long de la frontière avec l'Ukraine.

Les autorités et les médias d'État russes s'en donnaient à coeur joie mercredi pour moquer la "date d’invasion" du 16 février diffusée par les médias occidentaux, citant des sources dans les renseignements américains.

"Une demande aux médias de désinformation américains et britanniques (...), annoncez le calendrier de nos invasions pour l'année à venir, je voudrais planifier des vacances", a raillé sur Telegram Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.

10H TU : La Russie continue de renforcer sa présence militaire selon l'OTAN.

La Russie continue de renforcer son importante présence militaire aux frontières avec l'Ukraine, selon le secrétaire général de l'Otan. Jens Stoltenberg ne constate "à ce stade" aucun signe de désescalade malgré les déclarations de Moscou.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ici ce 16 février au siège de l'OTAN à Bruxelles, estime que la Russie continue de masser des troupes à la frontière urkainienne. AP Photo/Virginia Mayo



Mardi 15 février

"Nous n'avons constaté aucune désescalade sur le terrain à ce stade. Au contraire, il apparaît que la Russie continue de renforcer sa présence militaire (...) La Russie peut encore envahir l'Ukraine sans préavis, les capacités sont en place" avec plus de 100.000 soldats, a affirmé Jens Stoltenberg au début d'une réunion avec les ministres de la défense de l'Alliance à Bruxelles.

20h30 TU. Le président Joe Biden affirme depuis la Maison blanche que "les États-Unis sont prêts" et "qu'il faut donner toutes ses chances à la diplomatie" .



Le président Joe Biden, depuis la East room de la Maison Blanche, déclare que les États-Unis sont prêts à utiliser "toute leur puissance" pour défendre si besoin "le moindre pouce de territoire" d'un État membre de l'alliance militaire. 15 février 2022. © AP Photo/Alex Brandon



Un début de retrait des soldats russes à la frontière ukrainienne évoqué ce mardi par Moscou "serait positif" mais "nous n'avons pas vérifié à ce stade" sa mise en oeuvre, a ajouté le président américain, affirmant au contraire que ces troupes, évaluées désormais à "plus de 150.000", demeuraient dans "une position menaçante".



"Citoyens de Russie, vous n'êtes pas nos ennemis", a-t-il dit, assurant que ni les États-Unis ni l'Otan n'étaient une "menace" pour ce pays.

Joe Biden a aussi déclaré qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, les sanctions étaient "prêtes", et pèseraient lourdement sur la finance et les entreprises russes.

Les États-Unis sont par ailleurs également "prêts à répondre" à des agressions qui pourraient les viser, ainsi que leurs alliés, par exemple sous forme de cyberattaques.

Il a aussi fait valoir que, si aucun soldat américain n'irait combattre en Ukraine, qui n'est pas membre de l'Otan, les États-Unis étaient prêts à utiliser "toute leur puissance" pour défendre si besoin "le moindre pouce de territoire" d'un État membre de l'alliance militaire.



19h00 TU. Les présidents français Emmanuel Macron et américain Joe Biden sont convenus de la nécessité de "vérifier" l'annonce d'un début du retrait russe autour des frontières de l'Ukraine.



Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron va continuer ses échanges avec les autres parties et parlera "très rapidement" avec le chancelier Olaf Scholz à son retour de Moscou, et probablement au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Il faut donner des perspectives à tout le monde" et "créer de nouvelles échéances" sur les trois priorités: la désescalade militaire aux frontières de l'Ukraine, la relance des négociations sur le Donbass en "format Normandie" (Russie, Ukraine, France et Allemagne) et l'ouverture "d’une négociation plus large sur la question de la sécurité en Europe", a rappelé Paris.



18h40 TU. A la suite d'un entretien duré une heure avec Emmanuel Macron, Joe Biden a annoncé qu'il prononcera à la Maison Blanche à 20h30 TU "une courte déclaration faisant le point sur la Russie et l'Ukraine. Il répètera que les États-Unis restent ouverts à des échanges diplomatiques à haut niveau en étroite coordination avec nos alliés".



"Les États-Unis continuent de croire que la diplomatie et la désescalade sont la meilleure voie à suivre, mais sont préparés à toutes les éventualités", précise la Maison Blanche.



17h46 TU. Plusieurs sites internet militaires officiels ukrainiens, et deux banques publiques, ont été visés par une cyberattaque, selon les autorités ukrainiennes.



L'attaque a visé les sites du ministère de la Défense et des forces armées du pays, qui étaient inaccessibles, ainsi que les banques Privatbank et Ochtchabank, dont les services en ligne ont été perturbés.



Une attaque informatique d'ampleur visant les infrastructures stratégiques ukrainiennes afin de désorganiser les autorités est un des scénarios évoqués comme pouvant être le signe avant-coureur d'une offensive militaire classique.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a appelé son homologue américain Antony Blinken à un "dialogue pragmatique" sur la sécurité en Europe. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères indique que Serguei Lavrov

"a souligné le caractère inadmissible de la rhétorique agressive utilisée par Washington et ses alliés les plus proches, appelant à un dialogue pragmatique sur l'ensemble des questions soulevées par la Russie".

Le chef de la diplomatie russe a également rappelé la nécessité de "poursuivre le travail commun" entre Moscou et Washington pour apaiser les tensions, selon la même source.

Lors de cette conversation d'environ une heure, les deux chefs d'État ont également appelé à rester "parfaitement coordonnés" face au président russe Vladimir Poutine, a précisé la présidence française. Le président Biden prononcera à la Maison Blanche à 20h30 TU. "une courte déclaration faisant le point sur la Russie et l'Ukraine; il répètera que les Etats-Unis restent ouverts à des échanges diplomatiques à haut niveau en étroite coordination avec nos alliés".



14h40 TU.Olaf Scholz estime que "la sécurité durable en Europe n'est possible qu'avec la Russie."



La sécurité ne peut être obtenue qu'avec la collaboration de la Russie, estime le chancelier allemand Olaf Scholz. Il assure que l'état actuel des tensions autour de l'Ukraine n'est "pas désespéré."



A l'issue de sa conférence de presse, le chancellier allemand a affirmé qu'il y avait "suffisamment de bases de discussion" avec la Russie dans la crise aigüe qui oppose les Occidentaux à Moscou et qu'il fallait les "utiliser" considérant que c'était une "bonne nouvelle (...) pour continuer à se parler et à chercher à se comprendre".



Plus tôt dans la journée, Olaf Scholz jugait que l'annonce du retrait de troupes russes massées à la frontière ukrainienne constituait un "bon signe."



14h30 TU. Poutine affirme qu'il veut la négociation avec les Occidentaux, pas la guerre.



Le président russe Vladimir Poutine dit vouloir "continuer le travail en commun" avec les Occidentaux sur la sécurité européenne pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine.

"Nous sommes prêts à aller sur le chemin de la négociation", déclare-t-il à Moscou au cours d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. "Voulons-nous d'une guerre ou pas ? Bien sûr que non. C'est pour cela que nous avons avancé nos propositions pour un processus de négociations", ajoute-t-il.

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et le chancelier allemand Olaf Scholz se rencontrent au Kremlin à Moscou, en Russie, mardi 15 février 2022. Mikhail Klimentyev, Sputnik, AP

Il regrette cependant une fois encore le rejet par les Occidentaux de ses principales exigences, déplorant ne pas avoir reçu "malheureusement de réponse constructive" à leur sujet. Ces revendications sont la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance, l'engagement de ne pas déployer d'armes offensives à proximité du territoire russe et le retrait d'infrastructures de l'Otan sur les frontières de 1997, avant que l'organisation n'accueille d'ex-membres du bloc soviétique.

Le chancelier allemand Olaf Scholz juge l'annonce du retrait de troupes russes massées à la frontière ukrainienne constitue un "bon signe."



13h30 TU. L'Otan accueille les dernières annonces de la Russie avec un "optimisme prudent." Elle constate qu'il n'y a pour le moment "aucun signe de désescalade" sur le terrain.



Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, reconnaît "les signaux lancés par Moscou pour une poursuite de la diplomatie."



Il accueille cependant la nouvelle du retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne avec prudence. "Le déplacement de troupes par la Russie ne permet pas un apaisement des tensions. Si les équipements lourds restent sur place, elles peuvent revenir rapidement", nuance-t-il au cours d'une conférence de presse à Bruxelles à la veille d'une réunion des ministres de la Défense des Etats membres de l'Otan. "Il est trop tôt pour dire que la situation se décante sur le terrain", conclut-il.

Les ministres des l'Alliance Atlantique rencontreront ce jeudi 17 février leurs homologues ukrainien et géorgien, dont les pays sont candidats à l'adhésion à l'Otan, au début de la deuxième journée de leur réunion.



12h00 TU. Les députés russes appellent Poutine à reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes



La Douma, la chambre basse de l'Assemblée fédérale russe, vote un appel au président Vladimir Poutine à reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes prorusses. Ces derniers affrontent l'armée ukrainienne dans l'Est de l'Ukraine depuis huit ans avec le soutien des russes.



"L'appel au président de la Russie sur la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk lui sera transmis sans tarder", annonce le président de la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine via Telegram. Il précise que le texte est adopté "en séance plénière de la Douma pour que les deux territoires deviennent des "États autonomes, souverains et indépendants".

Illustration. Le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, appelle Vladimir Poutine à reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes de l'Ukraine, ce mardi 15 février. Alexei Druzhinin / AP

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure qu’il n’y a actuellement "aucune décision officielle" mais que la demande des députés "reflétait l'avis de la population" russe.



La reconnaissance de ces territoires marquerait la fin du processus de paix dans l'Est de l'Ukraine. Les accords de Minsk, signés sous médiation franco-allemande, prévoyaient à terme le retour de ces territoires sous le contrôle de Kiev.



10h00 TU. Le Kremlin confirme le début d'un retrait militaire planifié.



Le Kremlin confirme le début d'un retrait des forces russes stationnées près des frontières de l'Ukraine, évoquant un "processus normal" et dénonçant "l'hystérie" occidentale sur une supposée invasion imminente de ce pays par Moscou.



À (re)voir : Ukraine : Moscou dénonce "l'hystérie"

Chargement du lecteur...

"Nous avons toujours dit qu'après l'achèvement des exercices, (...) les troupes retourneraient dans leurs garnisons d'origine. C'est ce qui se passe là, c'est le processus habituel", déclare le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Illustration - Dmitry Peskov en appel vidéo avec Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse. Alexander Zemlianichenko / AP



9h30 TU. Kiev annonce que l'Ukraine et les Occidentaux ont empêché "une escalade" russe.



Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Koulebas se félicite d'avoir "empêché toute nouvelle escalade de la part de la Russie" avec la collaboration de "ses partenaires." Il est cependant encore trop tôt pour constater une véritable baisse des tensions dans cette crise qui secoue l'Europe depuis fin 2021. "La situation reste tendue mais sous contrôle", ajoute Dmytro Kouleba, au lendemain de la visite à Kiev du chancelier allemand Olaf Scholz attendu ajourd'hui à Moscou.

Illustration - Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé en Russie afin de parler de la situation en Ukraine avec les dirigeants russes, ce lundi 14 février. Alexander Zemlianichenko / AP

"La Russie fait tout le temps toutes sortes de déclarations, voilà pourquoi nous avons une règle: on croira à une désescalade quand on aura vu le retrait" des troupes, ajoute-t-il. Cette annonce intervient peu de temps après celle du début d'un retrait militaire russe des abords du territoire ukrainien.

9h30 TU. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter la Biélorussie.



Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter immédiatement la Biélorussie, alliée de Moscou, en raison des craintes d'une invasion russe en Ukraine."En raison d'une augmentation de l'activité militaire russe inhabituelle et préoccupante près de la frontière avec l'Ukraine, les citoyens américains qui se trouvent au Bélarus ou qui envisagent de s'y rendre doivent savoir que la situation est imprévisible et que la tension est élevée dans la région", averti Washington.

Cet avertissement intervient le jour même où les États-Unis décident de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, face à "l'accélération spectaculaire" du déploiement de forces russes à la frontière.



8h30 TU. Le ministère de la Défense russe anonce le retour dans leurs garnisons de forces russes déployées à la frontière ukrainienne.

Des forces russes déployées depuis des semaines près de la frontière ukrainienne ont commencé à retourner dans leurs garnisons, a annoncé mardi le ministère de la Défense, alors que les Occidentaux craignaient une opération militaire imminente.

"Les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd'hui", a annoncé le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov, cité par les agences de presse russes.

Lundi 14 février

"Le but de ce soutien du Canada et de nos autres partenaires est de dissuader la Russie de poursuivre son agression contre l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre

"Le Premier ministre et le président Biden se sont mutuellement informés de leurs récentes discussions avec leurs collègues dirigeants mondiaux. Ils ont convenu qu'il restait une opportunité cruciale pour la diplomatie et pour que la Russie renonce à ses menaces envers l'Ukraine", a indiqué un porte-parole de Boris Johnson à l'issue de cet appel.

Illistration. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, s'est entretenu par téléphone avec Joe Biden au sujet de la crise ukrainienne, ce lundi 14 février. AP Photo/Michael Sohn

Les dirigeants ont répété qu'une incursion en Ukraine "entraînerait une crise prolongée pour la Russie, avec des dommages considérables à la fois pour la Russie et le monde."

Ils ont souligné la nécessité pour les Occidentaux de "rester unis face aux menaces russes", et pour les pays européens de "réduire leur dépendance au gaz russe, une mesure qui, plus que toute autre, toucherait au cœur des intérêts stratégiques de la Russie."

Joe Biden et Boris Johnson ont également "discuté des efforts déployés pour renforcer la posture défensive sur le flanc oriental de l'OTAN et souligné la poursuite d'une coordination étroite entre les Alliés et partenaires, notamment sur la volonté d'imposer de graves conséquences à la Russie si elle optait pour une escalade militaire", a aussi fait savoir la Maison Blanche.

"Il est très possible, peut-être plus que jamais auparavant, que la Russie décide de mener une action militaire, alors que de nouvelles forces russes continuent d'arriver à la frontière ukrainienne", disait le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. "Une invasion, comme nous l'avons dit, pourrait commencer à tout moment", a-t-il ajouté.

"Nous sommes en train de relocaliser temporairement les opérations" de l'ambassade à Kiev "vers Lviv", a déclaré Antony Blinken dans un communiqué, assurant vouloir garantir la "sécurité des Américains".

"L'ambassade restera en contact avec le gouvernement ukrainien" mais "nous exhortons fortement tout ressortissant américain encore en Ukraine à quitter le pays immédiatement", a-t-il ajouté. "Nous continuons aussi nos efforts diplomatiques intenses pour une désescalade de la crise."

18h30 TU. Le secrétaire général de l'ONU et le ministre des Affaires étrangères français font part de leur inquiétude. Selon eux, rien n'indique cependant que Vladimir Poutine aurait décidé de passer à l'action.

​Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres fait également part sa "profonde inquiétude face aux tensions accrues" entre la Russie et l'Occident lors d'entretiens téléphoniques avec les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne.



Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian estime de son côté que "tous les éléments" sont réunis pour une offensive militaire "forte" de la Russie en Ukraine. Il souligne cependant dans un interview accordée à France 5 que "rien n'indique aujourd'hui" que le président russe Vladimir Poutine ait pris une décision.



16h20 TU. Le Pentagone assure que le dispositif militaire russe a encore été renforcé au cours du week-end.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, persiste. Selon lui, le président russe Vladimir Poutine "continue d'envoyer des forces supplémentaires le long de cette frontière avec l'Ukraine, y compris au cours du week-end, et il dispose de bien plus que 100.000 (hommes)." Moscou dément et annonce la fin de certains exercices militaires.



14h20 TU. L'Allemagne s'engage à poursuivre son aide économique à l'Ukraine. Elle met aussi en garde l'Ukraine au sujet du gazoduc russo-allemand Nord Stream. Il pourrait être utilisé comme "arme géopolitique."

Le chancelier allemand Olaf Scholz assure à Kiev que l'Allemagne allait poursuivre "avec détermination" son aide économique et son soutien à l'Ukraine en pleines tensions avec la Russie.

À (re)voir : Crise en Ukraine : l'Allemagne au coeur de l'activité diplomatique

Chargement du lecteur...

"Aucun pays au monde n'a soutenu financièrement l'Ukraine aussi fortement que l'Allemagne au cours des huit dernières années", a-t-il souligné lors de la conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Face à l'influence étrangère, nous avons veillé à son autonomie et à sa résilience. Et je peux vous assurer que nous poursuivrons ce soutien avec la même détermination", a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont également abordé le sujet du gazoduc controversé russo-allemand Nord Stream. "Nous comprenons clairement que c'est une arme géopolitique", a déclaré Volodymyr Zelensky. L'installation livre du gaz russe à l'Allemagne en contournant l'Ukraine. Il n'a pas encore reçu le feu vert de Berlin pour fonctionner.



À (re)voir : Nord Stream 2 : le gazoduc de la discorde

Chargement du lecteur...

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réitère sa volonté de rejoindre l'Otan dans le but de "garantir sa sécurité" auprès de son homologue allemand.



13h30 TU. L'Ukraine salue des discussions "positives" avec la Biélorussie, allié de Moscou.



Le ministre ukrainien Oleksiï Reznikov de la Défense salue un bilan"positif" de son entretien téléphonique avec son homologue bélarusse, au sujet notamment de craintes d'une invasion via la Biélorussie, alliée de Moscou.



"Je le perçois comme un signal positif et un premier pas vers une coopération fructueuse", s'est-il félicité. La Biélorussie mène actuellement des exercices militaires conjoints avec la Russie non loin de la frontière ukrainienne.



13h00 TU. Moscou voit une "chance" de compromis avec l'Occident.

La Russie déclare qu'il existe une "chance" de résoudre la crise ukrainienne par la voie diplomatique, au moment où l'Occident craint que les tensions ne dégénèrent en conflit armé.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est exprimé lors d'un entretien avec le président Vladimir Poutine retransmis à la télévision. "Il y a toujours une chance de résoudre les problèmes qui doivent être résolus (...). Les opportunités de dialogue ne sont pas épuisées", a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'entretient avec le président Vladimir Poutine, le 14 février 2022. Alexei Nikolsky, AP

12h30 TU. Boris Johnson demande à Vladimir Poutine de reculer du "précipice."



Le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle Vladimir Poutine à reculer du "précipice" en Ukraine.



Il estime la situation "très très dangereuse" et prévoit l'éventualité d'une invasion russe dans les 48 heures à venir."Nous sommes au bord du précipice mais il est toujours temps pour le président Poutine de reculer", a-t-il affirmé sur les télévisions britanniques.



"Nous appelons tout le monde au dialogue (...) pour éviter ce qui serait une erreur catastrophique", a-t-il ajouté

Boris Johnson appelle les Occidentaux à "montrer un front uni" dans la crise actuelle et en particulier les Européens à réduire leur dépendance au gaz russe en renonçant au gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne.

Illustration - Boris Johnson appelle Vladimir Poutine à reculer du "précipice" en Ukraine ce lundi 14 février. Daniel Leal/ AP

12h00 TU. Kiev annonce que la réunion d’urgence demandée aura lieu mardi à Vienne.



L’Ukraine annonce que la réunion urgente qu'elle a demandé avec la Russie dimanche soir aura lieu demain à Vienne. Elle accuse Moscou d'avoir ignoré une demande de Kiev concernant le Document de Vienne, un texte de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe). Ce dernier promeut des mesures de transparence entre les forces armées des 57 pays membres de l’organisation.



Le Kremlin vient de réagir. Il n'a de son côté pas souhaité dire s'il acceptait une telle réunion, répétant qu'il s'agissait simplement de "mouvements de soldats russes sur le territoire de la Russie."



12ho0 TU. Le chancelier allemand se dirige vers le palais du président ukrainien et réclame une "désescalade" à Moscou.

Le chancelier allemand Olaf Scholz arrive en Ukraine pour discuter avec le président Volodymyr Zelensky de la menace d'une invasion russe du pays, selon un journaliste de l'AFP. Il est parti en direction du palais présidentiel ukrainien.

Les deux dirigeants participent à une conférence de presse en début d'après-midi. Le chancelier se rendra ensuite demain à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine.



Olaf Scholz menace dans un tweet la Russie de "lourdes conséquences en cas de "nouvelle agression militaire" et attend de Moscou "des signes immédiats de désescalade."



9h30 TU. Le G7 se dit prêt à imposer des sanctions aux conséquences massives pour la Russie.

Les ministres des Finances du G7 assurent être prêts à imposer "dans un délai très court" des sanctions économiques et financières aux "conséquences massives et immédiates sur l'économie russe" en cas d'agression militaire contre l'Ukraine.

Les ministres du Royaume-Uni, des États-Unis, de France, du Canada, d'Allemagne, d'Italie et du Japon, assurent dans un communiqué que la “priorité immédiate est de soutenir les efforts visant à désamorcer la situation." Cependant, "toute nouvelle agression militaire de la Russie contre l'Ukraine fera l'objet d'une réponse rapide et efficace."



8h30 TU. Les Bourses européennes trébuchent à l'ouverture, inquiètes sur l'Ukraine. Celle de Moscou chute aussi.



Les Bourses européennes ouvrent en fort repli, plombées par les craintes d'une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie. Ces dernières ont déjà fait vaciller Wall Street et les Bourses asiatiques.



L'Europe chute lourdement dans les premiers échanges, avec des pertes de 3,68% à Milan, de 3,51% à Paris, de 3,28% à Francfort. C'est leur niveau le plus bas depuis octobre. Londres perd 1,91%.

L'indice principal de la Bourse de Moscou plonge également de 4,29% tandis que le cours du rouble a dévissé face à l'euro.

Dimanche 13 février

19h00 TU. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky invite le président américain Joe Biden à Kiev. Le Canada retire des militaires d'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le président américain Joe Biden à Kiev pour montrer le soutien de Washington face au risque d'une invasion russe. "Je suis convaincu que votre visite à Kiev dans les prochains jours (...) serait un signal fort et contribuerait à stabiliser la situation", a déclaré la présidence ukrainienne.

Washington n'a fait de son côté aucune référence à cette invitation dans son compte-rendu de la conversation téléphonique d'environ 50 minutes entre les deux présidents.

Le Canada a décidé de "relocaliser temporairement" ailleurs en Europe une partie de son personnel militaire stationné en Ukraine, en raison de la situation dans la région, a annoncé le ministère canadien de la défense.

Le ministère précise que ce repositionnement temporaire "d'éléments" de son contingent affecté à la formation de l'armée ukrainienne "ne signifie pas la fin de la mission" des militaires canadiens mais permet au Canada de "recentrer ses efforts tout en assurant la sécurité des membres des forces armées canadiennes". Ottawa n'a pas donné de précisions sur le nombre des militaires concernés ou sur le lieu de leur repositionnement.

18h00 TU. Biden et Zelensky ont convenu de poursuivre "diplomatie" et "dissuasion" face à Moscou.

Le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont convenu de poursuivre la "diplomatie" et la "dissuasion" face à la Russie, lors d'une conversation téléphonique qui a duré environ 50 minutes.

Le président américain Joe Biden rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, le 1er septembre 2021. AP/Evan Vucci

"Les deux dirigeants ont convenu de l'importance de poursuivre la diplomatie et la dissuasion en réponse au renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine", a affirmé l'exécutif américain. Lors de cet échange, Joe Biden a de nouveau promis une réponse "rapide et résolue" des États-Unis, en coordination avec ses alliés, en cas d'attaque russe.

17h00 TU. Washington redit qu'une invasion russe de l'Ukraine est possible "à tout moment".

Les Russes pourraient attaquer l'Ukraine "à tout moment", répètent de hauts responsables américains, au lendemain d'un appel entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui ne leur a pas donné "de motif d'optimisme".

L'entretien téléphonique entre les deux présidents "n'a certainement pas montré que les choses évoluaient dans le bon sens", a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby sur la chaîne Fox. Il "n'y a aucun signe que Poutine ait l'intention d'apaiser les tensions", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Pentagone John Kirby durant un briefing au Pentagone le 9 février 2022. AP/ Andrew Harnik

La Russie, qui nie toute volonté guerrière, a massé depuis novembre plus de 100.000 soldats à la frontière avec l'Ukraine et a entamé ces derniers jours des manoeuvres militaires au Bélarus et en Mer Noire, encadrant de facto son voisin.

"Depuis dix jours, nous avons constaté une accélération du renforcement des troupes russes et leur positionnement plus près de la frontière, si bien qu'une action militaire pourrait être lancée très, très rapidement", a renchéri sur CNN le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Pour lui, l'attaque "pourrait avoir lieu dès cette semaine". "Il est probable qu'elle commence par des tirs importants de missiles et des bombardements", suivis par "des mouvements de troupes au sol".

15h30 TU. L'Allemagne durcit le ton à l'égard de la Russie.

Le chef de l'État allemand pointe du doigt la "responsabilité" de Moscou dans le risque de "guerre" autour de l'Ukraine, tentant de clarifier la position de son pays, souvent accusé d'une trop grande complaisance à l'égard de Moscou.

Le président réelu Frank-Walter Steinmeier livre un discours durant l'Assemblée fédérale allemande qui s'est rassemblé pour élire le président à Berlin, le 13 février 2022.



AP/Michael Probst

Frank-Walter Steinmeier a tenu ses propos le jour de sa réélection et à la veille d'un déplacement très attendu à Kiev puis Moscou du chancelier Olaf Scholz, qui lui a prévenu que les sanctions occidentales seraient "immédiates" en cas d'invasion russe de l'Ukraine.

Cependant, l'Allemagne continue à refuser de livrer des armes "létales" à l'Ukraine, en s'abritant derrière une politique en vigueur depuis l'après- guerre dans le pays et interdisant de telles ventes dans des zones de conflit.

En revanche, Berlin serait prêt à examiner une augmentation de son aide économique bilatérale à l'Ukraine. Elle lui a déjà versé 2 milliards d'euros depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

14h00 TU. L'Ukraine promet de garder ouvert son espace aérien malgré la menace russe

Le gouvernement ukrainien a promis de garder son espace aérien ouvert malgré une menace d'invasion russe."L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine reste ouvert, l'État s'emploie à prévenir les risques pour les compagnies aériennes", a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué publié sur Facebook.

Des avions Air France et KLM sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle airport à Roissy, à Paris, le 30 septembre 2003. AP/Remy de la Mauviniere

Face à des risques accrus, la compagnie néerlandaise KLM a tout de même annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols dans l'espace aérien ukrainien. Un avion de la compagnie ukrainienne SkyUP reliant Madère, au Portugal, à Kiev a dû atterrir samedi 12 février à Chinisau, en Moldavie, le propriétaire de l'avion ayant interdit son entrée dans l'espace aérien ukrainien.

La plupart des compagnies continuent leurs activités, assure le ministère ukrainien des Infrastructures, précisant qu'actuellement, 29 compagnies aériennes internationales assurent des vols depuis 34 pays.

12h00 TU. L'ambassadeur russe en Suède affirme n'en avoir "rien à foutre" des sanctions de la part de l'Occident.

Face à la menace de "fortes sanctions" de la part des Occidentaux, États-Unis et Européens de l'ouest en tête, l'ambassadeur russe en Suède Viktor Tatarintsev a déclaré n'en avoir "rien à foutre" : "Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions. On nous a déjà imposé tellement de sanctions, et dans un sens elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture."

"Nous sommes davantage autosuffisants et avons été capables d'augmenter nos exportations. (Par exemple) nous n'avons pas de fromages italiens ou suisses, mais nous avons appris à fabriquer des fromages russes aussi bons en utilisant des recettes italiennes ou suisses", a-t-il renchérit.

Pour Viktor Tatarintsev, les pays occidentaux ne comprennent pas la mentalité russe: "De nouvelles sanctions n'ont rien de posifif, mais ne sont pas aussi mauvaises que l'Occident le dit. Plus l'Occident fait pression sur la Russie, et plus forte sera la réponse russe".

Samedi 12 février



19H00 TU. Selon le Kremlin "l'hystérie américaine a atteint son apogée". Les présidents "prêts à poursuivre les contacts".

Le Kremlin dénonce une hystérie américaine à "l'apogée" après un appel entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden au sujet de l'Ukraine.

"L'hystérie a atteint son apogée", a déclaré lors d'une conférence de presse Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir. Poutine, tout en précisant que "les présidents ont convenu de "poursuivre les contacts à tous les niveaux".



Valdmir Poutine avant son appel téléphonique avec le président Biden le 12 février. AP



18H00 TU. Biden a averti Poutine de "répercussions sévères et rapides" en cas d'attaque de l'Ukraine.



Le président américain Joe Biden a averti son homologue russe Vladimir Poutine des "répercussions sévères et rapides" que subirait Moscou en cas d'attaque de l'Ukraine, lors d'un appel téléphonique d'un peu plus d'une heure samedi entre les deux dirigeants, a annoncé la Maison Blanche.

Les États-Unis et leurs alliés "répondront de manière résolue et imposeront des répercussions sévères et rapides à la Russie" si cette dernière envahit l'Ukraine, a indiqué l'exécutif américain.

Le président Joe Biden avant son appel téléphonique au président Poutine ce 12 févier à la Maison Blanche. AP



16H30 TU. L'entretien téléphonique entre Valdimir Poutine et Joe Biden a commencé.



Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont entamé une conversation téléphonique sur l'Ukraine samedi à 11h04 (16H04 GMT), a annoncé la Maison Blanche.



16h00 TU. Les accusations d'invasion de l'Ukraine par la Russie sont des "spéculations provocatrices" selon Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de "spéculations provocatrices" les accusations contre la Russie quant à une invasion imminente de l'Ukraine, lors d'un entretien avec son homologue Emmanuel Macron samedi, selon un communiqué du Kremlin.

"Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté de la situation liée aux spéculations provocatrices quant à une prétendue invasion russe de l'Ukraine, qui s'accompagnent de livraisons d'ampleur d'armements modernes à ce pays", selon ce communiqué de la présidence russe.



15H10 TU. Un "dialogue sincère" n’est "pas compatible avec une escalade" dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine.

Le président français Emmanuel Macron a averti samedi son homologue russe Vladimir Poutine qu'un "dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade" militaire à la frontière ukrainienne, a annoncé l'Elysée à l'issue d'un entretien de 1H40 entre les deux chefs d'État.

Les présidents Macron et Poutine "ont tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue" sur "les voies pour avancer sur la mise en œuvre des accords de Minsk" sur le Donbass et sur "les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe", a ajouté la présidence français



14h45 TU. Les États-Unis retirent leurs derniers soldats d'Ukraine.



Les États-Unis ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les "repositionner ailleurs en Europe", a annoncé samedi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.



.@SecDef has ordered the temporary repositioning of @FLGuard troops out of Ukraine. Abundance of caution, safety and security of our personnel his paramount concern. We remain committed to our relationship with the Ukrainian armed forces. — John Kirby (@PentagonPresSec) February 12, 2022



Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a pris cette décision concernant ces soldats de la Garde nationale de Floride "en gardant à l'esprit la sûreté et la sécurité des effectifs", selon le communiqué, Washington ayant affirmé vendredi qu'une invasion russe de l'Ukraine pouvait intervenir "à tout moment".



14h30 TU (Temps Universel). Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu pendant 1H40 samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine

Emmanuel Macron s'est entretenu pendant 1H40 samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine pour tenter de faire baisser la tension croissante dans la crise russo-ukrainienne, a indiqué l'Elysée.

Cet entretien, qui a débuté à 12H30 (heure française), a précédé un appel que doivent avoir plus tard le président américain Joe Biden et Vladimir Poutine.



Aucune information pour l'instant n'a filtré sur cet échange téléphonique. Le président français s'était rendu au Kremlin ce 7 février pou tenter de faire baisser la tension entre la Russie, l'Ukraine et les pays de l'OTAN.



Les présidents Macron et Poutine lors de la conférence de presse du 7 février au Kremlin. AP



14H00 TU. Plus de 125 000 soldats russes sont positionnés devant la frontière ukrainienne.



Selon le département d'État américain (ministère des affaires étrangères) les forces russes sont présentes dans le sud de la Russie devant la frontière urkainienne. Elles seraient grandes d'un peu plus de 100 000 hommes. Elles sont composés ainsi de 87 bataillons de combat (800 soldats, par bataillon, soutenus par de l'artillerie et des avions de combat). Un peu plus de 10 000 hommes seraient présents au sud de la Biélorussie, allié de la Russie, à 180 kilomètres de Kiev.





13H20 TU (Temps Universel) : La voie diplomatique reste "ouverte" mais exige une "désescalade" de Moscou, estime le Secrétaire d'État Antony Blinken.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a affirmé que la voie diplomatique restait "ouverte" pour éviter un conflit en Ukraine mais nécessiterait une "désescalade" de la part de Moscou, lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov samedi, selon le département d'Etat. Le secrétaire d'Etat "a clairement indiqué qu'une voie diplomatique pour résoudre la crise restait ouverte, mais qu'elle nécessiterait une désescalade de Moscou et des discussions de bonne foi", a précisé le porte-parole du département d'État, Ned Price.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a accusé les Etats-Unis de vouloir provoquer un conflit en Ukraine avec ses accusations d'une possible invasion russe imminente, lors d'un appel téléphonique samedi avec son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué de son ministère.

Sergei Lavrov "a souligné que la campagne de propagande lancée par les États-Unis et ses alliés sur +une agression russe+ contre l'Ukraine a pour objectif la provocation, en encourageant les autorités de Kiev" à se lancer dans une "résolution militaire du problème du Donbass", région de l'Est de l'Ukraine frontalière de la Russie où les forces ukrainiennes affrontent depuis huit ans des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou, selon ce communiqué.

12H20 TU (Temps Universel) : Les Pays-Bas conseillent à leur tour de quitter l'Ukraine

Les Pays-Bas conseillent à leur tour à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseillent les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. "La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s'est encore détériorée ces derniers jours", a déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra.

11H30 TU (Temps Universel) : L'Allemagne recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine et l'ambassade américaine ordonne le retrait de son personnel

Les ressortissants allemands dont la présence n'est pas "impérative" doivent "à court terme" quitter l'Ukraine, où un "conflit militaire n'est pas à exclure", a recommandé samedi le ministère des Affaires étrangères. "Les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont encore accrues ces derniers jours en raison de la présence et des mouvements massifs d'unités militaires russes près des frontières ukrainiennes", relève le ministère allemand sur son site internet, prévenant dans ses "recommandations" aux voyageurs qu'"un conflit militaire n'est pas à exclure".

„Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen.“ - AMin @ABaerbock 3/3 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

L'ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le retrait de son personnel non essentiel, Washington jugeant possible qu'une offensive russe contre l'Ukraine soit imminente. "Aujourd'hui, le département d'Etat a ordonné le départ des employés américains non (essentiels) aux urgences de l'ambassade en raison d'informations continuant de faire état d'un renforcement de l'armée russe à la frontière avec l'Ukraine, indicateur d'une potentielle action militaire importante", a indiqué l'ambassade à Kiev sur Twitter.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022

09H30 TU (Temps Universel) : La Russie annonce une réduction de son personnel diplomatique en Ukraine

La Russie a commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine, affirmant samedi craindre des "provocations" de la part des autorités ukrainiennes ou de "pays tiers".

"Craignant de possibles provocations du régime de Kiev ou de pays tiers, nous avons en effet décidé d'une certaine optimisation du personnel des représentations russes en Ukraine", a dit la porte-parole de la diplomatie russe dans un communiqué, en réponse à une question de médias sur la réduction de sa présence chez son voisin pro-occidental.

La Belgique conseille à ses ressortissants de quitter l'Ukraine et déconseille les voyages dans ce pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères. "Il est vivement conseillé aux ressortissants qui se trouvent actuellement en Ukraine et dont la présence n'est pas absolument nécessaire de quitter le pays", précise le ministère sur son site.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé qu'il s'entretiendrait avec son homologue russe Sergeï Lavrov samedi dans une ultime tentative d'empêcher une éventuelle invasion russe de l'Ukraine.

"Nous continuons à voir des signes très troublants d'escalade russe, notamment l'arrivée de nouvelles forces aux frontières de l'Ukraine", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse samedi aux Fidji.

La Russie a lancé samedi de nouvelles manoeuvres navales d'ampleur en Mer Noire tout en dénonçant l'"hystérie" américaine, Washington ayant déclaré craindre une invasion russe imminente de l'Ukraine.

"Plus de 30 navires de la flotte de la mer Noire ont pris la mer depuis Sébastopol et Novorossiïsk selon le plan d'exercice", a indiqué samedi matin le ministère de la Défense.

"Le but de l'exercice est de défendre la côte maritime de la péninsule de Crimée, les bases des forces de la flotte de la mer Noire, ainsi que les objets du secteur économique du pays (...) d'éventuelles menaces militaires", précise le ministère.

Les Etats-Unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine "à tout moment" dans les prochains jours, ravivant plus que jamais le spectre d'une guerre en Europe dans une accélération dramatique des événements après une phase d'intense diplomatie.



Vendredi 11 février

22h30 TU (Temps Universel) : Les dirigeants occidentaux promettent des "sanctions drastiques" si la Russie envahit l'Ukraine

Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, ont promis des sanctions "rapides et drastiques" contre Moscou si la Russie envahit l'Ukraine.

Ils se sont entretenus vendredi après-midi alors que s'enlisent les efforts diplomatiques européens pour tenter d'éviter que la crise russo-occidentale autour de ce pays ne dégénère en guerre.

20h30 TU (Temps Universel) : L'UE recommande à son personnel non essentiel de quitter l'Ukraine

L'Union européenne a recommandé aux personnels non essentiel de sa représentation à Kiev de quitter l'Ukraine pour télé-travailler depuis l'étranger, a indiqué vendredi le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Nous ne procédons pas à une évacuation. Pour l'instant, le personnel non essentiel a la possibilité de télé-travailler depuis l'extérieur du pays", a expliqué Peter Stano, le porte-parole de la Commission européenne.

19h30 TU (Temps Universel) : Emmanuel Macron et Joe Biden parleront à Vladimir Poutine

Le président français Emmanuel Macron parlera à son homologue russe Vladimir Poutine samedi midi de la crise à la frontière russo-ukrainienne, que les Occidentaux veulent résoudre par "la voie diplomatique, le dialogue et la dissuasion", a annoncé vendredi l'Elysée.

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine "se parleront samedi matin", à l'heure de la côte est des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche. "La Russie a proposé un appel téléphonique lundi. Nous avons alors proposé samedi et ils ont accepté", a indiqué cette source, alors que Washington estime que le risque d'une attaque contre l'Ukraine n'a jamais été aussi fort.

19h00 TU (Temps Universel) : Le Royaume-Uni et les Etats-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et Israël évacue son personnel diplomatique

Le Royaume-Uni a conseillé vendredi à ses ressortissants de quitter l'Ukraine immédiatement par mesure de sécurité, en pleine crise russo-occidentale. "La sûreté et la sécurité des ressortissants britanniques sont notre priorité absolue, c'est pourquoi nous avons mis à jour nos conseils aux voyageurs", a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Nous exhortons les ressortissants britanniques en Ukraine à partir immédiatement par des moyens commerciaux tant qu'ils restent disponibles."

Le gouvernement israélien a décidé vendredi "d'évacuer les familles des diplomates et du personnel de son ambassade en Ukraine" en raison de l'escalade des tensions russo-occidentales autour de ce pays.