En Ecosse, une académie de football recrute de jeunes joueurs français

Ils sont convoqués dans un lieu emblématique, à Clairefontaine, où l'équipe de France a ses rituels. Mais eux sont peut-être sur le point de rejoindre un club révolutionnaire. Celui qui les a fait venir, Chris Ewing, ancien joueur professionnel écossais, parti aux États-Unis puis revenu au pays pour créer, en 2011, une académie pour jeunes footballeurs français. A Glasgow, ils perfectionnent leur technique et leur anglais.



Partie d'en bas, l'équipe de l'académie s'est mise à remporter des championnats et la voilà en 5ème division. Chris Ewing a maintenant besoin de joueurs de bon niveau pour aller plus haut. Il est là pour recruter, prêt à offrir des bourses :



Nous vous proposons de quitter la France, d'apprendre l'anglais, d'acquérir de la maturité (...) et de voir une autre façon de faire du football. Et si vous avez le niveau, on vous promet des essais dans des clubs pros Chris Ewing, ancien joueur écossais, fondateur d'une académie pour jeunes footballeurs français

Ils sont joueurs amateurs ou recalés des centres de formation. Ils ont un choix à faire : lâcher un temps leur rêve de devenir professionnel, prendre un risque, tenter leur chance ailleurs.



Pour construire cette équipe, Chris Ewing lance un financement participatif "Ourfootballclub.com". 25 livres par an (28 euros) et vous devenez actionnaires ou "révolutionnaires" comme préfère dire l'Écossais. En quelques mois, ils sont déjà 700 adhérents : des supporters notamment africains et européens.



Les membres auraient déjà choisi un nouveau nom : "United FC", avec comme objectif d'atteindre d'ici 2025, la première division.