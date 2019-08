En Éthiopie, la découverte « exceptionnelle » du crâne complet d’un Australopithèque

TV5MONDE : Que révèle cette découverte ?



Sandrine Prat : A ce jour, seule une cinquantaine de crânes complets, appartenant à huit espèces, ont été découverts. C’est la première fois que l’on découvre un crâne complet de l’espèce Australopithecus anamensis. Cette espèce est la plus ancienne connue du genre Australopithèque. Il s’agit d’une découverte exceptionnelle car elle permet de mieux comprendre nos origines. Jusqu’à présent, on découvrait principalement des fragments dentaires ou de squelette.

Pour consulter l’étude : Un crâne hominidé de 3,8 millions d'années, originaire de Woranso-Mille, en Éthiopie. Les résultats ont été publiés le 28 août 2019 dans la revue scientifique américaine Nature.

Nous savons, grâce à ce crâne, que les Australopithecus anamensis étaient présents sur Terre entre 4,2 millions d’années et 3,8 millions d’années. Cela permet également de reculer la date d’apparition des Australopithecus afarensis (comme Lucy) de 3,8 millions d’années à 3,9 millions d’années.



Les premières études ont montré que les deux espèces sont des groupes frères. Il n’y a donc pas eu une transformation progressive entre Australopithecus anamensis et Australopithecus afarensis. Au contraire, ce sont deux évolutions différentes pour chacune de ces deux espèces.



Que peut-elle nous apprendre sur l'histoire de l'Homme ?



Cette découverte va nous permettre de mieux comprendre nos origines vu qu’on a enfin le crâne du plus ancien australopithèque. On va mieux comprendre le lien de parenté entre Australopithecus anamensis et Australopithecus afarensis.



L’espèce humaine appartient au genre Homo. Il existe depuis 2,8 millions d’années, il est donc beaucoup plus récent que les Australopithèques. Certains experts pensent que l’Australopithecus anamensis serait un bon candidat pour l’origine du genre Homo dont nous ne sommes pas encore sûrs.



Grâce aux dents et aux muscles liés à la mastication, cette découverte va également nous renseigner sur le régime alimentaire de l’espèce.

Homo et Australopithèque

Les Australopithèques et les Homo sont deux genres différents, lesquels englobent différentes espèces. L’espèce humaine au sens stricte est l’Homo sapiens, Homo étant son genre. Dans le langage courant, on confond souvent l’espèce humaine avec le genre humain. Le genre Homo est apparu il y a 2,8 millions d’années alors que l'espèce sapiens il y a 300 000 ans

Qu’est-ce que vous pensez de cette étude ?

C’est assez impressionnant. Il y a une contemporanéité entre Australopithecus anamensis et Australopithecus afarensis, cela montre le caractère buissonnant de l’évolution humaine. C’est la première fois que l’on montre la coexistence de ces deux espèces. On sait grâce à ce crâne qu’elles se sont côtoyées pendant cent mille ans dans le même environnement : des forêts parsemées de rivières.Le fait que deux espèces vivent en même temps n’est pas non plus un phénomène nouveau. Les Parenthropes sont un genre qui a vécu en même temps que les Homo bien qu’ils aient une morphologie très différente.Enfin, ce fossile met en évidence des caractères qui sont à la fois visibles chez les espèces les plus anciennes (entre 6 et 5 millions d’années) et les espèces plus récentes (entre 3 et 2 millions d’années). Cela va nous permettre de relier cet espace morphologique.Les fossiles restent dans le pays où ils ont été découverts. Pour les étudier, le processus classique est de faire une demande aux chercheurs et à l’organisme qui conservent les fossiles. Pour ce crâne, il faudrait s’adresser au musée national d’Ethiopie et aux responsables de fouilles.Le fossile est donc accessible mais souvent les articles publiés par les découvreurs sont suffisamment détaillés pour pouvoir utiliser les données sans avoir besoin de consulter immédiatement les ossements.Il faut comprendre que l’équipe qui a découvert le fossile a souvent travaillé de nombreuses années pour l’obtenir. Il est normal dans la communauté scientifique qu’elles puissent le conserver assez longtemps pour l’étudier jusqu’au bout