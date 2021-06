En France, la cantatrice sud-africaine Pretty Yende dénonce la brutalité policière dont elle a été victime

Menacée d'être enfermée dans un "hôtel prison"

De son côté, la police des frontières affirme que Pretty Yende n'était pas en règle et qu'elle a quand-même pu sortir une heure et demie plus tard avec un visa de régularisation qui lui a permis d'entrer sur le territoire français selon leur déclaration à l’Agence France-Presse.



Selon leur communiqué, cité par le quotidien Le Parisien, "Pretty Yende a fait l’objet d’un contrôle à son arrivée de Milan vers 15h50. Un contrôle classique qui a lieu régulièrement dans l’intra-Schengen particulièrement en provenance d’Italie où il y a une vigilance particulière. Au moment du contrôle, elle a présenté un passeport sud-africain qui était dépourvu de visa lui permettant de rentrer en France et un document italien qui n’avait pas de validité. Elle affirmait avoir perdu son titre de séjour italien et vouloir entrer en France mais elle ne remplissait pas les conditions".



L’espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes. Ce principe implique pourtant le libre franchissement des frontières par tout individu entré sur le territoire d’un des États membres de l’espace Schengen.

Libérée grâce à l'intervention du directeur du Théâtre des Champs Elysées

"J’étais en état de choc et je ne comprenais pas ce qui m’arrivait". La cantatrice Pretty Yende est revenue sur son compte Instagram sur le contrôle policier dont elle a fait l'objet à l'aéroport.Partie de Milan (où elle réside) la chanteuse se déplace dans toute l’Europe avec un permis de séjour et de travail délivré par l’état italien. Mais ce lundi 22 juin, alors qu’elle se rend à Paris pour chanter au Théâtre des Champs Elysées, elle est arrêtée par la police des frontières à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Sur la foi de son passeport sud-africain ne comportant pas de visa, les policiers la placent dans une "salle de maintien" le temps d'examiner sa situation.On lui retire alors son portable, toujours selon son témoignage. On lui demande ensuite de noter sur un papier les numéros de téléphone de ses proches. Elle pourra les appeler depuis un fixe dans la cellule dans laquelle elle se retrouve enfermée. Pretty Yende affirme avoir ensuite été menacée d’être emmenée dans un "hôtel prison".De la dizaine de policiers présents, très peu lui adressent la parole en anglais.Quand elle demande un chargeur afin de recharger la batterie de son portable, l’officier de police lui répond d’un ton menaçant "écoute-moi bien, tu n’auras pas ton téléphone." De la pièce où elle se trouve, elle peut entendre les rires d’autres policiers dans le couloir.

La chanteuse est alors bien emmenée au poste du Terminal 2B puis en salle de maintien. "Une salle où il y a de la lumière et où elle avait son portable au départ. Ensuite après une palpation de sécurité par un officier féminin, son portable est pris car il dispose d’une caméra et il est interdit de filmer. Elle n’a pas été déshabillée".



Mais la chanteuse n’a jamais affirmé avoir été déshabillée. Le malentendu vient certainement d’une mauvaise compréhension de l’anglais, car elle parle d’avoir été "stripped and searched" ce qui veut dire "dépouillée et fouillée".



Les brutalités policières sont une réalité pour quelqu’un qui a mon aspect Pretty Yende, cantatrice

La chanteuse a expliqué au quotidien Le Parisien que c’est grâce au directeur du Théâtre des Champs Elysées, Michel Franck, et à son agent Gian Luca Macheda, qu’elle a pu sortir libre.



Durant le contrôle aux frontières, elle a préféré faire profil bas : " J'ai décidé d'obéir et de suivre ce que m'ordonnaient de faire les policiers. Je n'ai pas cherché à faire valoir mes droits".



La jeune sud-africaine, née il y a 36 ans dans une petite ville rurale du Transvaal, fait clairement le lien entre ce qui lui est arrivé et sa couleur de sa peau. "Les brutalités policières sont une réalité pour quelqu’un qui a mon aspect. Je l’ai toujours lu dans les médias et la plupart de mes frères et mes sœurs finissent pas être torturés et certains cas mortels font la une des journaux" écrit-elle.



Suite aux commentaires que sa mésaventure a provoqués, Pretty Yende s’est même sentie obligée de publier la photo de son titre de séjour italien. Celui-ci est valable jusqu’en septembre 2021.



Des grandes figures de l'art lyrique ont tenu à afficher leur soutien. La soprano Angela Gheorghiu, le grand ténor Vittorio Grigolo, la grande soprano russe Anna Netrebko, ont témoigné de leur solidarité et fait part de leur indignation. D'autres artistes ont remercié Pretty Yende d'utiliser sa notoriété pour témoigner car ils vivent souvent ce genre de contrôle au faciès.Pretty Yende a pu chanter la Somnambule de Bellini, sur la scène du Théâtre des Champs Elysées le lendemain. Une prise de rôle qu’elle a assumée avec brio au dernier moment, remplaçant Nadine Sierra, atteinte par la Covid.