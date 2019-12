En France, qui fera grève jeudi 5 décembre ?

Les syndicats CGT, FO, la FSU et Solidaires ont pris l'initiative d'un mouvement de grève interprofessionnel. La CFE-CGC a appelé à manifester, la CFTC laissant ses syndicats libres de rallier le mouvement. Des fédérations de l'Unsa organisent un rassemblement devant Bercy.

Transports Les syndicats de la RATP promettent une mobilisation "aussi forte" que le 13 septembre, qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt. Cette fois, ils appellent à une grève illimitée. L'entreprise table sur un "trafic fortement perturbé sur l'ensemble de son réseau à partir du 5 décembre".



A la SNCF, les quatre syndicats représentatifs - la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots - ont aussi lancé un appel à un mouvement illimité.

En outre, la CGT, FO et Solidaires appellent à une grève illimitée dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises et de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, déménageurs et taxis.



Dans le transport aérien, trois syndicats d'Air France particulièrement implantés chez le personnel au sol ont déposé des préavis. A la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), l'USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens, appelle à faire grève jusqu'à samedi, ce qui pourrait engendrer retards et annulations de vols.

Éducation La plupart des syndicats enseignants (Snes-FSU, Snuipp-FSU, le SE-Unsa, le Snalc, Solidaires...) ont appelé les quelque 900.000 enseignants des premier et second degrés à la grève. Selon le Snuipp-FSU (le premier syndicat du primaire), 66% des enseignants se sont déclarés en grève pour jeudi et 40% des écoles seront fermées. "Le milieu rural est plus massivement en grève que le milieu urbain, c'est frappant", explique-t-on.



Le service d'accueil dans les écoles sera "très compliqué car il y aura des grévistes également du côté des personnels non enseignants (Atsem), personnels de cantine et aussi des transports", de même que chez les agents municipaux mobilisables lorsque trop d'enseignants sont grévistes.



A noter également que les syndicats lycéens (Fidl, UNL, MNL) se sont joints au mouvement, ainsi que des syndicats étudiants comme l'Unef.

Hôpitaux Dans un contexte de grève des urgences qui dure depuis huit mois, CGT, FO, SUD et le collectif Inter-Urgences ont relayé l'appel à la grève interprofessionnel, mais la date ne fait pas l'unanimité dans le secteur où une journée d'action spécifique est programmée le 17 décembre.

Justice Le Conseil national des barreaux a voté une journée "justice morte" pour jeudi. Les avocats veulent défendre leur "régime autonome" qui, selon eux, fonctionne "parfaitement" et ne coûte "pas un euro" à l'État.

Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, tous deux classés à gauche, ont également appelé à la grève.

Police Les syndicats Alliance et Unsa ont lancé un appel pour des "actions reconductibles" à partir de jeudi, de 10H00 à 15H00, dans tous les services de police: fermeture symbolique des commissariats, refus de rédiger des PV, contrôles renforcés aux aéroports et aux péages...



Pas question pour autant de rejoindre les cortèges de manifestants, a rappelé le secrétaire général d'Alliance Fabien Vanhemelryck, expliquant qu'il s'agissait pour les policiers de "manifester autrement".

Énergie Trois des quatre syndicats représentatifs - CGT, FO et l'alliance CFE-CGC-Unsa - appellent à la grève, alors que les 140.000 électriciens et gaziers ont leur propre régime. Les foyers n'ont pas à craindre de coupure de courant, mais la CGT appelle à des baisses de production d'électricité, des coupures d'alimentation de bâtiments publics d'État (hors lieux de santé) d'opérateurs privés et "d'entreprises qui licencient".

Carburants "Il y a des appels à la grève dans les sept raffineries françaises", selon la CGT Chimie, qui n'exclut pas des arrêts de production.

Déchets Les personnels des régies privées ou publiques chargées de la collecte des ordures ménagères et de leur traitement devraient être fortement mobilisés, avec d'importants mouvements déjà prévus à Marseille et Montpellier notamment, selon la CGT des services publics.

Automobile La CGT de Renault appelle à la grève "avec l'objectif de poursuivre" au-delà de jeudi. La CGT de PSA appelle les salariés à se mobiliser à la fois contre la réforme des retraites "et contre le projet d'un 3e accord de compétitivité" chez ce constructeur.