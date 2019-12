En Haïti, des centaines de bébés de Casques bleus abandonnés

À l'été 2017, une équipe de chercheurs menée par Sabine Lee (Université de Birmingham) et Susan Bartels (Université de Toronto) a interrogé environ 2500 Haïtiens concernant les rapports entretenus entre des Haïtiennes et les Casques bleus. Plus de 10% des personnes interrogées - 265 au total - ont évoqué des cas d'enfants engendrés par le personnel des Nations Unies, puis laissés à l'abandon.

La MINUSTAH nous a donné beaucoup d'enfants sans père

Témoignage de l'une des personnes interrogées par les chercheurs

Une faveur sexuelle pour de la nourriture



La Minustah, mission controversée

Toujours selon l'enquête menée par les chercheuses canadienne et britannique, les rapports entre les jeunes femmes et les soldats de la paix n'étaient pas toujours consentis. De très jeunes femmes - voire des filles de 11 ans à peine - ont été agressées sexuellement, violées, par des Casques bleus. Puis comme le dit l'un des témoins, elles ont été "laissées dans la misère".D'autres expliquent qu'elles négociaient des faveurs sexuelles en échange d'un repas. Dans cette étude, par exemple, un homme de Port-Salut explique que les Casques bleus "ont couché avec les filles, même pas pour de l'argent, juste pour de la nourriture."Mais il arrive que les relations évoluent. Parfois les jeunes femmes vivent une véritable "histoire" avec les soldats onusiens. Les familles sont même au courant et encouragent des relations avec des hommes à la peau claire car cela est bien vu. Mais une fois enceintes, elles se retrouvent isolées, abandonnées par leur famille et par le géniteur, souvent rapatrié par l'ONU. L'un des témoins raconte : "Elle était enceinte d'un soldat de la MINUSTAH. Il a été déplacé de son poste et on le l'a jamais revu."



Après le départ en exil du Président Bertrand Aristide, la résolution 1542 du Conseil de sécurité de l'ONU établit la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). La mission la plus longue de l'institution internationale, puisqu'elle a duré 13 ans, jusqu'à la fin de son mandat le 15 octobre 2017 et l'établissement d'une nouvelle mission, la MINUJUSTH. La MINUSTAH qui en plus d'une décennie a connu nombres de scandales sexuels et sanitaires.

Les autres scandales de la MINUSTAH en Haïti



La MINUSTAH est l'une des missions onusiennes les plus controversées de l'Histoire et elle a fait l'objet de nombreuses allégations d'exploitation et d'abus sexuels.



Entre 2004 et 2007, une enquête d'Associated Press révèle des cas de viols commis par des Casques bleus sri-lankais. Au moins 134 d'entre eux ont exploité neuf enfants. 114 ont été renvoyés chez eux, mais aucun n'a jamais été inquiété par la justice.



En 2011, ce sont des soldats de la paix uruguyens qui sont mis en cause. Une histoire particulièrement sordide où un viol collectif a été filmé au téléphone. Le chef du bataillon uruguayen a été démis de ses fonctions.



Autrse accusations graves, celles dévoilés par nos confrères de



Dix plaintes contre l'ONU

En janvier 2018, le Bureau des Avocats Internationaux (BAI), basé en Haïti, a déposé plainte devant les tribunaux haïtiens au nom de dix enfants engendrés par les Casques bleus. Le BAI espérait alors faire pression sur l'ONU pour obtenir des tests de paternité et à terme des pensions alimentaires pour ces enfants.



Un an plus tard, le BAI adresse une lettre ouverte à l'avocate des droits des victimes des Nations Unies, Jane Connors, dans laquelle il dénonce le manque de réactivité et de coopération. L'ONU, explique le bureau des Avocats Internationaux, a "refusé de fournir des preuves en sa possession, telles que le résultat de tests ADN (...) Elle a également contourné les avocats des victimes en communiquant directement avec les victimes". Et de conclure "l'approche de l'ONU envoie un message alarmant de manque de respect pour le système judiciaire haïtien et l'État de droit".



L'ONU manque de coopération s'agissant de nos cas

Sandra Wisner, avocate canadienne au sein du BAI

Deux mois après le tremblement de terre en Haïti, une patrouille de Casques bleus de la Minustah à Port-au-Prince, le 19 mars 2010. ©AP PHOTO/Jorge Saenz



Contactées par TV5MONDE, les Nations Unies disent prendre très au sérieux ce rapport. "L'ONU reste déterminée à traiter et à résoudre les cas d'exploitation et d'abus sexuels commis par son personnel et à soutenir les victimes et leurs familles" , nous explique Stéphanie Coutrix, porte-parole au Département des Opérations de Paix.



Elle assure par ailleurs que "29 victimes et 32 ​​enfants nés d’exploitation et de sévices sexuels de la part du personnel de la MINUSTAH" bénéficient d'un soutien. Des demandes qui ont été soumises à l'ONU "il y a entre 3 et 10 ans".



Selon elle, ce soutien onusien comprend "une communication opportune et régulière aux victimes pour faciliter le règlement des demandes de paternité et de pension alimentaire pour enfants en suspens, y compris les résultats des tests ADN en attente, l'assistance juridique, le soutien éducatif (frais de scolarité), les soins aux enfants, la nourriture, les services médicaux et psychologiques, le logement / les subventions au logement et la formation professionnelle. L'ONU continue également de faire le suivi auprès des États membres concernés de la nationalité des pères présumés".



Concernant les dix cas représentés par le Bureau des Avocats Internationaux (BAI), la coopération avec l'ONU semble pourtant compliquée. Selon Sandra Wisner, avocate canadienne spécialisée dans le droit humanitaire au sein du BAI, des demandes d'informations relatives à l'identité et la paternité des Casques bleus ont été formulées auprès de l'ONU depuis août 2016.



"Après un plaidoyer important, nos clients ont reçu des résultats d’ADN. Bien que ce soit un pas en avant, d'autres informations restent en suspens. (...) L'ONU est obligée de coopérer dans les cas de paternité et de pension alimentaire pour enfants victimes d'exploitation et de violences sexuelles. Mais le manque de suivi de l’ONU dans son engagement envers les victimes a rendu presque impossible pour nos clients d’obtenir justice en réalité", regrette Sandra Wisner.



Comment éviter que cela se reproduise ?

Les auteures de l'enquête publiée sur The Conversation ne se contentent pas d'établir les faits mais elles font également trois recommandations afin que jamais plus de tels scandales ne se reproduisent. Et voici ce qu'elles suggèrent : "La formation du personnel des Nations Unies doit inclure la sensibilisation culturelle pour améliorer la compréhension de l'impact des différences de pouvoir dans les économies fragiles (...) La pratique des Nations Unies de rapatrier tout personnel des Nations Unies impliqué dans l'exploitation ou les abus sexuels doit cesser (...) La récente nomination d'un défenseur des droits des victimes pour les personnes victimes d'abus et d'exploitation sexuels doit être suivie d'une politique qui permettra de s'attaquer à certaines des injustices créées par l'exploitation et les abus à un niveau structurel.""L'exploitation et les abus sexuels sont un problème de longue date à l'ONU. Il doit y avoir un changement structurel au sein du système des Nations Unies", plaide Sandra Wisner.Selon l'avocate du BAI l'ambiguïté entretenue par l'institution reste un problème. "L'ONU affirme qu'il n'y a pas d'immunité pour son personnel accusé d'exploitation et d'abus sexuels, explique-t-elle, mais elle n'a pas certifié à la Justice haïtienne que les cas de nos clients ne sont justement pas couverts par l'immunité". Ceci leur permettrait de poursuivre les Casques bleus impliqués devant des tribunaux haïtiens comme le prévoient les articles 50 à 52 de l'accord passé entre l'ONU et le gouvernement haïtien en juillet 2004.