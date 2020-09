En Ile-de-France, 20% des lits en réanimation occupés par des malades du Covid-19

Environ 20% des lits en réanimation sont occupés par des patients atteint du Covid-19 en Île-de-France, a indiqué sur Europe 1 samedi Aurélien Rousseau, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), qui s'attend à "une forte tension dans 15 jours/3 semaines".

Il précise aussi que dès lundi, 20 nouveaux centres de dépistage seront ouverts dans la région : deux par département et 6 à Paris "vu la densité".

"En Île-de-France, on est en progression, avec 2.500 personnes atteintes du Covid à l'hôpital et 250 en réanimation, ça signifie que 20% à peu près des lits de réanimation sont occupés par des personnes avec le Covid", a-t-il détaillé.

Si la progression est "lente", "ce sont des chiffres importants", estime-t-il, avec encore 27 nouveaux patients admis en réanimation la veille.

"La réanimation dans cette nouvelle phase est mieux ciblée sur les cas graves", avec "une baisse de la durée moyenne de l'hospitalisation en réanimation", mais il anticipe toute de même "une très grande tension dans 15 jours/3 semaines" avec le risque de "devoir s'interroger sur des déprogrammations (d'opérations) ciblées".

Sur les capacités de dépistage, il a estimé que si la progression quantitative était "impressionnante", le nombre de tests passant de 45.000 en juin à 230.000 la semaine dernière dans la région, "on a perdu en qualité, en respect des personnes prioritaires".

"C'est ce qu'on est en train de remettre en ordre", a-t-il assuré, mentionnant les 20 nouveaux centres.

"On va être capable de donner les résultats en 24H pour les personnes prioritaires", c'est-à-dire ceux qui sont adressés par le médecin, qui ont des symptômes, sont des cas contacts, et les personnels de santé et Ehpad, a-t-il précisé.

"Notre but c'est de continuer à assurer ces tests massivement mais d'assumer que quand vous n'avez aucun symptôme, quand vous n'avez pas été en contact avec une personne malade, vous pouvez attendre 5 ou 6 jours avant d'avoir un test", souligne-t-il.