En Irak, la tribu comme dernier rempart face au chaos

Quand le sang coule ou que l'Etat et les ressources font défaut, c'est vers sa tribu que chacun se tourne. Dans l'Irak en pleine révolte contre le système, le clan ancestral revient en force.

Avec leurs Conseils de justice, leurs lois ancestrales auxquelles nul ne peut échapper -au contraire de celles de l'Etat dans un des pays les plus corrompus au monde- et surtout leurs armes, les tribus sont une des puissances agissantes avec lesquelles il faut compter dans le sud chiite irakien, agricole et pétrolier, en révolte depuis plus de deux mois.

Dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans et les trois quarts des habitants vivent en ville, "de nombreux Irakiens chiites se sont détachés de leur identité tribale" ces dernières années, explique Phillip Smyth, du Washington Institute.

Mais aujourd'hui, ces liens se sont renforcés, comme à chaque épisode critique en Irak, en proie depuis le 1er octobre à un mouvement de contestation réclamant le départ du pouvoir jugé corrompu et incompétent, et marqué par des violences ayant fait plus de 450 morts et 20.000 blessés.

Car, face à "un gouvernement central très faible et un pouvoir extérieur -l'Iran voisin- vu comme aidant ce gouvernement", les Irakiens "se disent +mieux vaut se tourner vers les sources de pouvoir déjà éprouvées+".

Quand le chaos s'est déchaîné fin novembre à Nassiriya, grande ville du Sud, sur ordre d'un général dépêché par le pouvoir à Bagdad pour y "rétablir l'ordre", ce sont les tribus qui ont envoyé leurs combattants couper la route aux renforts de police.

Elles ont fait cesser le bain de sang dans une province où 97 personnes ont déjà été tuées selon les médecins, quasiment toutes de jeunes manifestants abattus dans la ville dont est originaire le Premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi.

- "Prix du sang" -

"Ce sont les tribus qui ont permis de trouver une issue à la crise alors que les politiques ne bougeaient pas", affirme à l'AFP le cheikh Qayssar al-Husseinaoui, de la tribu des Husseinate.

Une centaine de familles ont porté plainte contre le général, Jamil al-Chemmari, qui a mené la répression.

Mais elles réservent la possibilité de faire appel aux tribus. Dans un pays où "le prix du sang" est souvent réglé loin des tribunaux, dans les "diwan" des Conseils tribaux, les dignitaires tribaux manifestent désormais à leurs côtés pour réclamer justice pour les "martyrs".

La tribu des Chemmari a, elle, banni le militaire limogé plus que d'avoir à le défendre.

Jusqu'ici, les tribus intercèdent pour faire cesser les violences, mais en 1920 contre le colonisateur britannique, elles avaient joué un rôle majeur dans l'insurrection qui amena l'indépendance.

Si jamais elles sortaient leurs armes, des policiers -en première ligne de la répression- affirment à l'AFP qu'ils préfèreraient déserter plutôt que de riposter. Car alors, dit l'un d'eux, "l'Etat ne pourra protéger ses hommes face à la loi tribale".

Si les tribus ont été dans de nombreuses situations la clé d'un retour au calme, c'est parce qu'elles comptent des membres tant au gouvernement que parmi les manifestants ou les forces de l'ordre.

Un atout qui leur a permis de forcer les acteurs politiques ou économiques à les associer à leurs gains, dans l'un des pays les plus riches en pétrole du monde et où le clientélisme prospère.

- Tribu à "louer" -

Mais aujourd'hui, les tribus tentent de renégocier "le contrat social", assure Nicholas Heras, chercheur au Center for a new american security.

A Bassora, grande ville pétrolière du Sud, elles manifestent régulièrement avec des armes, parfois lourdes, pour obtenir des emplois et des commissions des compagnies pétrolières, irakiennes ou étrangères.

Mais cette fois-ci, la crise est plus profonde.

D'après M. Heras, "la colère des tribus se dirige contre les dirigeants à Bagdad accusés de ne pas remplir leur part du contrat social" qui veut que "le chef de tribu soit un canal pour apporter des ressources à ses membres qui, en retour, lui offrent leur loyauté".

Mais vu les infrastructures délabrées et le manque de ressources, l'Etat ne parvient pas à répondre aux demandes des tribus.

Si les autorités parviennent de nouveau à "satisfaire intérêts et besoins" des tribus, le lien pourrait se renouer, affirme M. Smyth. Mais la tâche est énorme car "de nombreux ponts ont été coupés".

"Un emploi ne suffit plus pour acheter des gens fondamentalement excédés par la corruption des institutions et la mauvaise gestion de l'Etat."

Et de conclure, "il ne faut pas oublier une chose: on n'achète jamais une tribu. On la loue".