En Israël, l'entrée d'homophobes au Parlement inquiète la communauté LGBT

Devant le Parlement israélien, des dizaines de drapeaux arc-en-ciel ont flotté dans le ciel mardi: l'investiture de députés ouvertement homophobes alarme la communauté LGBT dans ce pays pourtant considéré comme pionnier dans la défense des droits de cette communauté.

Après les législatives du 23 mars, les militants LGBT (lesbiennes, gays, bis, trans) israéliens ont particulièrement tiqué sur deux noms: Avi Maoz et Itamar Ben Gvir.

Chefs de file de partis d'extrême droite, ces deux hommes politiques ne cachent pas leur aversion pour les membres de la communauté LGBT.

Dans un clip de campagne de 2019, le petit parti orthodoxe et nationaliste d'Avi Maoz, Noam, accusait les militants LGBT, au même titre que d'autres activistes de gauche ou les juifs réformés, de vouloir "détruire" le peuple juif et les comparait aux nazis.

Avec pour slogan "Un peuple normal sur sa terre", Noam affichait clairement son opposition à la reconnaissance des familles homoparentales jugées anormales.

Itamar Ben Gvir, avocat de profession, a lui été l'un des organisateurs de la "beast parade" (le défilé des bêtes) à Jérusalem en 2006, dans laquelle des opposants religieux à la marche des fiertés ont défilé avec des ânes, associant les homosexuels à des animaux.

Alliés au député Betzalel Smotrich, leur formation "Sionisme religieux" a obtenu six sièges au scrutin de mars.

"Ce n'est pas légitime dans un pays démocratique et libéral", estime Or Keshet qui milite au sein de la plus importante organisation de défense des droits LGBT en Israël, la Agouda.

Cette association a organisé avec d'autres associations de défense des droits humains la manifestation de mardi devant le Parlement, coïncidant avec la prestation de serment des nouveaux députés.

"Il y a des gens à la Knesset aujourd'hui qui pensent que la violence contre les LGBT devrait être institutionnalisée", explique Bracha Barad, une jeune manifestante, responsable d'une association féministe. "Nous ne pouvons pas laisser faire sans protester".

- "Crime" -

De fait, les partenaires politiques du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, désigné mardi pour former le nouveau gouvernement, sont traditionnellement hostiles à la reconnaissance des droits LGBT, qu'ils soient ultra-orthodoxes ou d'extrême droite.

Or le soutien des six députés de "Sionisme religieux" à M. Netanyahu lui a permis d'obtenir davantage d'appuis que son rival, le centriste Yaïr Lapid, pour former une nouvelle équipe ministérielle.

"On ne veut pas que ces individus fassent partie du gouvernement et qu'ils occupent des postes clé", s'inquiète Or Keshet de l'Aguda.

L'Etat hébreu est pourtant considéré comme en avance sur les questions LGBT: il reconnaît par exemple les mariages gays effectués à l'étranger.

Une partie de la communauté LGBT refuse cependant qu'on se serve de sa cause, et répugne à se prêter à ce qu'elle dénonce comme du "pinkwashing", détournement de l'anglais "whitewashing", qui consisterait à dissimuler sous une couche de rose les réalités israéliennes, à des fins politiques aussi bien que commerciales.

Les militants LGBT surveillent aussi avec attention les déclarations du député arabe israélien Mansour Abbas, dont le parti islamiste Raam a créé la surprise aux législatives de mars en obtenant quatre sièges.

Il a fait savoir lundi qu'il négocierait avec quiconque serait désigné pour former le gouvernement.

En juillet 2020, Raam avait protesté contre un projet de loi voulant interdire les "thérapies de conversion ", pratiques visant à changer l'orientation sexuelle des personnes LGBT, largement considérées comme violant les droits humains.

"Soutenir cette loi revient à diffuser l'obscénité et l'homosexualité parmi les gens et c'est un crime contre la religion et la société", avait indiqué le parti, pour qui l'homosexualité est une déviance immorale.

"On est inquiets d'un scénario selon lequel se profile un gouvernement très conservateur", pris en étau entre tous ces alliés homophobes, souligne Or Keshet.