En Lozère, le procès du magot imaginaire et des "vies gâchées"

Le procès de deux hommes accusés d'avoir séquestré et violenté un octogénaire à son domicile pour lui soutirer un magot imaginaire s'est ouvert lundi à Mende, en Lozère, un département où le taux de criminalité est l'un des plus bas de France.

Sébastien Pastot, cheveux courts, pull noir et lunettes rondes, a d'emblée reconnu les faits qui lui valent de comparaître devant la cour d'assises de la Lozère, où les "crimes de sang" ne surviennent "qu'une fois tous les 10 ans", selon des avocats et le procureur de cette ville sans histoire de 12.000 habitants entre Clermont-Ferrand et Montpellier.

"On a gâché notre vie et, c'est le plus important, on a gâché le restant de sa vie à lui", a ajouté ce maçon de 34 ans, père d'un garçon et d'une fille qu'il "ne voit plus" depuis son incarcération en mars 2019.

"Je m'excuse envers la famille pour le mal qu'on a pu lui faire, je comprendrais si elle ne les accepte pas", a-t-il ajouté.

A ses côtés, son coaccusé, Franck Théobald, 39 ans, reconnaît également avoir participé à ce cambriolage, le 28 janvier 2019, à Chastel Nouvel, un village perché à 1.000 mètres d'altitude, à 5 km au nord de Mende.

Poursuivis pour séquestration en vue de la commission d'un crime, à savoir un vol avec arme, les deux hommes encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

Ce soir-là, Denys Tichit, ingénieur en aéronautique à la retraite âgé de 81 ans, dort dans sa maison, à l'écart de ce bourg paisible, quand deux hommes cagoulés font irruption dans sa chambre. L'un est armé d'un fusil et le tient en joue, l'autre le ligote avec des câbles électriques.

- 60 euros et des bouteilles d'alcool -

Pendant une heure, les intrus le rouent de coups pour qu'il révèle où se trouve le coffre-fort qu'il ne possède pourtant pas. Denys Tichit s'en sortira avec dix côtes cassées, un hématome à l'oeil droit et des plaies multiples, notamment à la langue, selon le rapport des médecins.

Les deux hommes finissent par quitter les lieux, sans détacher leur victime. Leur butin: 60 euros et des bouteilles d'alcool.

Denys Tichit parvient finalement à se libérer seul et à se rendre chez un voisin, qui donne l'alarme, vers 02h00 du matin. Depuis son agression, son état de santé s'est "brutalement dégradé" et il vit désormais en maison de retraite.

Aux enquêteurs, Denys Tichit explique aussitôt soupçonner l'un des hommes venus effectuer des travaux chez lui un peu auparavant.

Des traces de pas dans la neige et des empreintes génétiques trouvées dans la maison mènent rapidement à deux hommes vivant dans la région, Sébastien Pastot, qui avait effectivement effectué des travaux chez l'octogénaire, et une de ses connaissances, Franck Théobald. Ils sont interpellés le 26 mars 2019.

Selon l'enquête, Sébastien Pastot avait proposé à Franck Théobald de réaliser ce "coup" lors d'une soirée alcoolisée. Le vieil homme devait forcément être riche puisqu'il avait payé en liquide, pour environ 3.000 euros, les travaux effectués chez lui.

S'ils ont avoué leur participation au cambriolage, les deux prévenus s'accusent mutuellement d'avoir porté les coups à l'octogénaire.

Lundi, la cour d'assises s'est concentrée sur la personnalité des deux accusés, d'une "intelligence moyenne" et au parcours banal, tous deux en prise à un problème d'alcoolisme.

Le verdict est attendu mercredi après-midi.