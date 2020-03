En "réa" à Bichat: des souffles de vie sous respirateur

De part et d'autre du couloir, derrière les parois vitrées des chambres, des vies en souffrance s'accrochent en silence aux respirateurs. Au-dessus de chaque porte, un panneau rose prévient les soignants: "COVID

Depuis fin janvier et l'arrivée du premier malade, le service de réanimation de l'hôpital Bichat, dans le nord de Paris, accueille les patients infectés par le coronavirus: vendredi, les 26 lits sont occupés.

"On s'est réorganisé en interne depuis fin février, les patients habituels sont envoyés vers d'autres secteurs de l'hôpital, une partie des activités de chirurgie a été fermée pour libérer des réanimateurs et des anesthésistes", indique le Pr Lila Bouadma.

"Notre capacité d'accueil va augmenter dans les prochains jours", poursuit-elle, précisant pouvoir monter rapidement à 38 lits si nécessaire. A condition de trouver le personnel spécialisé adéquat: "Actuellement, on compte une infirmière pour deux patients, dans l'idéal il en faudrait deux pour trois patients".

Les patients arrivent ici via les urgences ou ont été testés dans un autre service. En cas d’insuffisance respiratoire, c'est devenu la norme, précise le Pr Bouadma.

- Combinaison, gants et masque -

Devant la chambre d'une septuagénaire, Sarah Daghsen s'équipe: avant de pousser la porte, cette jeune infirmière spécialisée enfile une combinaison bleue, une charlotte, des gants et chausse un masque qui protège intégralement ses yeux - porte d'entrée possible du virus.

Elle va rester environ 45 minutes au chevet de sa patiente, suffoquant sous son attirail, pour poser des perfusions, administrer des médicaments. Dehors, Quentin Crebessegues veille: arrivé du service opératoire d'un autre hôpital parisien, il se tient prêt à lui passer le matériel manquant ou à retourner la patiente.

Avant de sortir, rincée par son intervention, Sarah Daghsen se déshabille selon un protocole précis en terminant par les gants, de façon à ce que jamais sa peau ne risque d'être exposée au virus.

Dernière étape: son masque, qu'elle jette à la sortie dans un bac désinfectant. Même les déchets de son intervention sont désinfectés pendants cinq minutes avant d'être évacués.

La réanimation est une spécialité exigeante: en vitesse de croisière, le service compte 67 infirmiers, 38 aide-soignants, trois professeurs, un praticien hospitalier, sept chefs de clinique et une dizaine d'interne.

"Les renforts arrivent des blocs opératoires", rapporte Sophie Jacques-Platt, cadre supérieure de santé chargée de la gestion logistique du service: depuis une dizaine de jours, cinq personnes ont renforcé ses effectifs par tranches de 24 heures, "et d'autres vont arriver", assure-t-elle. Les volontaires affluent.

- Formes graves -

Pour elle comme pour les soignants, l'ampleur de cette crise est totalement inédite. "Même lors des attentats (en 2015, NDLR)... La durée n'était pas la même", reprend le Pr Bouadma.

Dans ses formes plus graves, le virus, qui a tué près de 80 personnes en France, exerce une ponction sans nuance sur ses victimes.

A ce stade, le maintien en réanimation s'étire entre 14 et 21 jours. "On ne sait pas encore exactement quand nos patients cessent d'être infectants. On n'a pas assez de recul. Pour nous, le patient peut sortir quand il est suffisamment rétabli pour aller dans un autre service, qu'il n'a plus besoin d’assistance respiratoire - ce qui demande un certain temps".

De toutes façons, "après 14 jours de ventilation il leur faut encore du temps pour récupérer, on ne se remet pas du jour au lendemain", insiste-t-elle, en tablant sur une durée moyenne de trois semaines d'hospitalisation avant de regagner son domicile, éventuellement en passant par une maison de convalescence.

Ici, la moyenne d'âge des patients est de 55 ans, le plus jeune a 31 ans, le plus âgé 83. "Ca peut toucher tout le monde", relève le Pr Bouadma. Certains ont des pathologies sous-jacentes mais pas toujours graves: un léger surpoids, de l'hypertension"... Le Français moyen.

"A part l'âge, on ne connaît pas de facteurs de risque précis".