En réanimation, le nouveau coronavirus a déjà fait plus de morts que la grippe

Le nouveau coronavirus a déjà causé plus de morts en réanimation que la grippe saisonnière en France métropolitaine, et cela en moins de temps, selon les chiffres diffusés mercredi sur la grippe, dont le pic est passé dans la majorité des régions.

Dans son point grippe hebdomadaire, l'agence sanitaire Santé publique France annonce d'ailleurs le "démarrage d'une surveillance spécifique du Covid-19" cette semaine, en même temps que la "fin de la surveillance de la grippe saisonnière".

Selon le dernier point, la grippe saisonnière a été la cause directe de 856 cas graves admis en réanimation en métropole depuis le 4 novembre 2019. Parmi ces malades, 88 sont décédés dont 11 enfants de moins de 15 ans.

De son côté, le bilan quotidien diffusé mardi soir sur le coronavirus faisait état de 175 décès. 699 patients atteints de Covid-19 dans un état grave étaient en réanimation (contre 400 dimanche) sur 2.579 malades hospitalisés. Certains services d'urgence sont déjà saturés.

Chaque année, au terme de l'épidémie, les autorités sanitaires estiment le nombre de morts attribuables à la grippe en se basant sur les chiffres de surmortalité observé. Cette estimation oscille entre 8.000 à 10.000 décès par an alors qu'un vaccin existe.

Ce nombre est bien plus élevé que celui des seuls décès comptabilisés en réanimation, puisque les morts peuvent survenir dans bien d'autres endroits (autres services hospitaliers, domicile, Ehpad...).

Pour les coronavirus, la progression des contaminations dans la population générale, l'augmentation des cas graves et les prévisions de morts sont alarmantes.

Le comité scientifique qui conseille les autorités françaises a estimé dans un rapport que "si on laisse le virus se propager (...), on s'attend à ce qu'au moins 50% de la population soit infectée", avec "des centaines de milliers de morts en France". D'où les mesures d'isolement imposées pour tenter d'éviter ce scénario noir et de réduire le nombre des victimes directes et collatérales.

Dans son point grippe, Santé publique France relève une augmentation des indicateurs de surveillance des syndromes grippaux la semaine dernière par rapport à la semaine précédente dans la majorité des régions métropolitaines.

Elle note ainsi une légère augmentation du taux de consultation en médecine générale pour syndrome grippal, de + 10% (176/100.000 habitants contre 160) ainsi du nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal (+3%) et des hospitalisations après passage aux urgences (+3%).

Elle juge cette "évolution récente des indicateurs de l'activité grippale probablement liée à l'épidémie de Covid-19 en France métropolitaine."