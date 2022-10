En Suède, l'évasion du serpent "Houdini" entraîne la fermeture d'un zoo

Le personnel du zoo de Skansen à Stockholm recherchait toujours lundi un cobra royal qui a pris la poudre d'escampette pendant le week-end entraînant la fermeture partielle de l'établissement.

Le reptile, surnommé Sir Väs ("Sire Siffleur"), arrivé au zoo il y a seulement quelque jours, s'est enfui samedi en passant par l'un des luminaires de son terrarium.

Une vidéo prise par un visiteur témoin de l'évasion montre le reptile, aujourd'hui rebaptisé "Houdini" par le zoo en hommage au célèbre magicien, la tête déjà engagée entre la fixation d'une lampe et l'ampoule, se hissant depuis l'une des branches de son terrarium.

La section des reptiles a ensuite été évacuée et restera fermée jusqu'à la capture du fuyard.

Selon le zoo, le serpent, animal à sang froid mais friand de chaleur, devrait désormais se trouver quelque part dans le plafond.

"Il ne sortira pas, en théorie, il fait si froid dehors qu'il s'endormirait", a expliqué à l'AFP le directeur de l'aquarium de Skansen Jonas Wahlström.

Afin de retrouver sa trace, les employés de l'établissement ont répandu de la farine et installé des pièges collants.

Ils se sont également équipés de caméras spéciales afin de pouvoir inspecter les recoins hors de portée.

Le terrarium du zoo a accueilli des cobras royaux pendant près de 15 ans, mais il n'aura fallu que quelque jours pour le nouveau locataire pour trouver une porte de sortie, a ajouté M. Wahlström.

"Ca doit être un petit malin", a-t-il dit amusé.

Selon lui, "Houdini" bénéficiait d'un avantage sur les anciens locataires: le personnel a récemment remplacé les lampes au dessus du terrarium par des ampoules à basse consommation.

"Les anciennes lampes étaient trop chaude, ce qui gardait les serpents éloignés", indique Jonas Wahlström.

"Maintenant ce n'est plus du tout chaud et le nouveau cobra royal s'en ait rendu compte. Il a mis sa tête entre l'ampoule et la fixation de la lampe et a réussi à se hisser vers la sortie".

Selon lui, les cobras royaux sont d'un naturel calme et peu susceptibles d'attaquer.

Originaire d'Asie du sud et du sud-est, le cobra royal est le plus long serpent venimeux du monde.

Sa proie principale est les autres serpents, mais sa morsure peut être mortelle chez l'homme si elle n'est pas traitée.