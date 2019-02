Enduropale du Touquet: première pour Nathan Watson (KTM)

Le Britannique Nathan Watson (KTM) a remporté dimanche l'édition 2019 de l'Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais).

A 24 ans, le favori de l'épreuve, deuxième l'an dernier, a surmonté un mauvais départ pour décrocher sa première victoire dans l'épreuve référence des courses sur sable.

Partis très rapidement, le Français Camille Chapelière (Yamaha) et le Belge Jeremy van Horebeek (Honda), ancien vice-champion du monde de motocross qui faisait ses débuts au Touquet, ont craqué en deuxième partie de course et chuté à plusieurs reprises.

Watson et le Français Milko Potisek (Yamaha), tenant du titre, sont passés en tête au début de la troisième et dernière heure de course. Chacun leur tour, ils ont mené la course jusqu'au dernier passage obligatoire par les stands. Potisek (Yamaha), rentré un tour plus tôt et qui a marqué un court arrêt, a alors perdu le contact avec son rival, qui n'a pas fait de pause.

Tandis que Watson s'envolait vers la victoire, Potisek a cassé sa machine dans le dernier tour et perdu toute chance de victoire. Le Belge Daymond Martiens (Yamaha), vainqueur en 2017, et le Français Richard Fura (Honda) en ont profité pour gagner un rang et complètent le podium.

Triple lauréat et tout juste de retour du Dakar, le régional Adrien van Beveren (Yamaha) termine quatrième.