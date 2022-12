Energie: le gouvernement n'exclut pas un soutien accru aux boulangers

Le gouvernement n'exclut pas de soutenir davantage les artisans, comme les boulangers, pour faire face à une envolée de leur facture d'électricité si les dispositifs d'aide actuels se révèlent insuffisants, a déclaré mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous ne laisserons tomber aucun boulanger en France, comme nous ne laisserons tomber aucune PME, aucune TPE face à l'augmentation des prix de l'électricité", a assuré M. Le Maire lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Certaines professions comme les boulangers et les bouchers ont tiré la sonnette d'alarme face à l'explosion des prix de l'énergie, estimant ne pas être suffisamment soutenues par les pouvoirs publics malgré la mise en place par l'exécutif de mesures de soutien comme le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité puis l'"amortisseur" qui sera mis en place au 1er janvier.

Le Syndicat des indépendants (SDI) a estimé à 100.000 le nombre d'entreprises qui verront leur facture d'électricité augmenter en 2023 sans être éligibles à aucune aide.

L'an prochain, "nous allons mettre en place un amortisseur d'électricité pour toutes les PME - moins de 250 salariés. Elles auront une réduction de leur facture en moyenne de 20%", a expliqué Bruno Le Maire.

"Si nous voyons que pour un certain nombre de professions, et je pense en particulier aux boulangers, l'ensemble de ces mesures transversales ne sont pas suffisantes, nous sommes prêts, avec la Première ministre, à étudier des mesures complémentaires", a-t-il poursuivi. "Nous privilégierons des mesures efficaces, justes, rapides et ciblées".

Soulignant que le gouvernement discutait "depuis plusieurs semaines" avec les boulangers, le ministre a indiqué que sa collègue Olivia Grégoire, chargée des PME, du Commerce et de l'Artisanat, les recevrait à nouveau "pour trouver des solutions particulières".