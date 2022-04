Engin explosif à la cathédrale de Toulouse: le suspect en garde à vue

Un homme soupçonné d'avoir placé vendredi un engin explosif artisanal dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, sans faire de victimes, a été interpellé et placé en garde à vue.

A ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée, selon une source proche du dossier, et l'enquête a été confiée à la PJ de Toulouse.

"La personne suspectée d'avoir déposé le colis a été interpellée et placée en garde à vue, il va être entendu", a dit à l'AFP le procureur de la République de Toulouse Samuel Vuelta Simon.

Il était connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agent, stupéfiants et avait été "mis en cause dans d'autres affaires et par deux fois déclaré pénalement irresponsable", a-t-il ajouté.

Selon une source proche du dossier, l'homme soupçonné est âgé de 46 ans et a été impliqué le 23 mars dans une histoire de colis suspect dans une station de métro toulousain.

Vers 08H30, la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse a été évacuée en pleine messe.

Quelques instants plus tôt, un homme coiffé d'une casquette, pris pour un livreur par le sacristain, a traversé la nef pour déposer un paquet au pied de l'autel.

Alors qu'il s'enfuyait en courant, il a bousculé le sacristain qui tentait de le retenir. Le religieux a demandé aux fidèles d'évacuer la cathédrale, qui jouxte la préfecture, et a alerté la police.

- "Aucune victime" -

Le suspect a été recherché pendant plusieurs heures avant d'être localisé à Balma, une banlieue résidentielle de Toulouse.

"Grâce à la mobilisation des polices nationales, municipales et de Tisséo (société des transports en commun de l'agglomération toulousaine, ndlr), le suspect a été arrêté sans victime à déplorer. La vidéo protection prend tout son sens et prouve son efficacité", a écrit sur Twitter le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.

Les abords de la cathédrale ont été bouclés le temps que les démineurs neutralisent le dispositif explosif qui ne contenait pas de détonateur.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait signalé vers 09H30 sur Twitter une "opération de police dans le centre-ville de Toulouse" en demandant d'éviter le secteur, a précisé plus tard qu'"aucune victime" n'était à déplorer.

Le colis s'apparentait "à un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu", a-t-il précisé lors d'une déclaration à la chaîne Cnews.

Le quadragénaire a déposé "un paquet blanc qui faisait entre 20 et 25 cm de large", selon la description de l'abbé Jean-Jacques Rouchi, qui célébrait la messe devant environ 40 personnes.

"Des produits artisanaux mélangés étaient contenus dans une caisse en bois. (Le suspect) va être interrogé par la PJ, qui va essayer de comprendre ses motivations", a précisé le procureur de Toulouse.

"Je condamne fermement cet acte et regrette que dans notre pays, un lieu de prière ainsi que ses fidèles soient visés par un engin explosif", a réagi l'archevêque de Toulouse Guy de Kerimel dans un communiqué, appelant les catholiques "à célébrer la Semaine sainte avec confiance".