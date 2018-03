EnquÃªte : "NuclÃ©aire Danger immÃ©diat..."

Les journalistes Thierry Gadault et Hugues Demeude publient un livre-enquête sur le nucléaire français intitulé "Nucléaire Danger immédiat... Et ça se passera près de chez vous".



Vétusté et vieillissement du parc, problèmes financiers, historique des incidents majeurs : les centrales nucléaires en France sont un "danger immédiat" pour la population, c'est la conviction de ces deux journalistes français qui ont enquêté sur la filière nucléaire française.

En vidéo : entretien avec Thierry Gadault.