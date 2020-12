Enquête pour viol: Darmanin, "pas de mise en examen envisagée" à ce stade

Gérald Darmanin aurait dû être entendu mardi dans l'enquête pour "viol" qui le vise mais ses avocats ont obtenu un report et assurent qu'une mise en examen n'était pas "envisagée" à ce stade, ont-ils annoncé mercredi à l'AFP, confirmant une information de L'Opinion.

Le ministre de l'Intérieur "devait être entendu en qualité de simple témoin assisté, ce qui signifie qu'aucune mise en examen n'est envisagée", se sont félicités ses avocats Me Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur.

L'information n'avait pas été confirmée de source judiciaire à l'AFP mercredi en milieu d'après-midi.

La juge d'instruction chargée de l'affaire peut convoquer M. Darmanin dans un premier temps comme témoin assisté puis faire évoluer son statut dans la procédure à celui de mis en examen si elle réunit des "indices graves ou concordants".

Les avocats ont demandé, "en raison d'une contrainte professionnelle majeure", le report de cette audition prévue dans le cadre des investigations concernant une accusation de viol visant ce poids lourd du gouvernement.

M. Darmanin est accusé par Mme Patterson-Spatz de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. En 2009, la plaignante s'était adressée à l'élu, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP (ancêtre de LR), pour tenter de faire réviser une condamnation de 2004 pour chantage et appels malveillants contre un ex-compagnon.

Selon elle, M. Darmanin lui aurait fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie via une lettre, en échange de faveurs sexuelles qu'elle aurait acceptées en mars 2009, se sentant contrainte de "passer à la casserole", selon son expression devant les enquêteurs.

Le report de son audition a déçu l'avocate de la plaignante. "On ne va pas non plus retarder sans arrêt ce rendez-vous judiciaire car il aura toujours quelque chose à faire", a réagi auprès de l'AFP Me Elodie Tuaillon-Hibon.

"Gérald Darmanin avait demandé dès le 23 juillet à être auditionné par la juge d'instruction (...). Nous avons d'ores et déjà indiqué qu'il se rendrait disponible pour toute nouvelle audition", ont indiqué les conseils du ministre.

La cour d'appel de Paris avait ordonné mi-juin la reprise des investigations sur cette accusation de viol visant Gérald Darmanin, près de deux ans après le refus d'une juge d'instruction de reprendre l'enquête.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a en effet pas suivi les réquisitions du parquet général et estimé que la magistrate instructrice "ne pouvait se fonder uniquement sur les résultats de l'enquête préliminaire" pour rendre un non-lieu avant toute nouvelle investigation.

Entendu en audition libre pendant l'enquête préliminaire en février 2018, M. Darmanin a confirmé avoir eu une relation sexuelle avec Mme Patterson-Spatz, mais selon lui librement consentie et à l'initiative de la plaignante : "Il n'y a eu aucune contrepartie".

M. Darmanin, dont la désignation en juillet comme ministre de l'Intérieur avait été critiquée par des féministes à cause notamment de cette affaire, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.