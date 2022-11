Enquête sur les emplois de l'ex-épouse de Ciotti: LR crie haro sur le PNF

En pleine campagne pour la présidence de LR, la droite s'est insurgée mardi de l'ouverture d'une enquête du Parquet national financier (PNF) sur les emplois de l'ex-épouse d'Eric Ciotti, dénonçant une "juridiction d'exception".

"Le PNF s'invite dans le calendrier électoral" des Républicains et "cela ne me surprend plus", a lancé devant la presse le président des députés LR, Olivier Marleix, à onze jours du premier tour de cette élection interne.

Le PNF a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de confiance et recel de ces infractions, après la publication d'articles selon lesquels Caroline Magne, ex-épouse du député des Alpes-Maritimes, a cumulé plusieurs emplois pendant près de dix ans.

"Je tiens à souligner que ces emplois ont toujours été pleinement exercés, qu’ils étaient connus de tous et en totale cohérence avec sa formation universitaire", a réagi Eric Ciotti dans un communiqué.

"Je ne doute donc pas que cette enquête permettra de confirmer tous ces éléments", a ajouté le député, l'un des trois candidats à la présidence des LR aux côtés de Bruno Retailleau et d'Aurélien Pradié.

L'élu des Alpes-Maritimes avait expliqué la semaine dernière avoir employé Caroline Magne comme collaboratrice parlementaire "à temps très partiel" et "dans le strict respect des lois et règlements".

"Personne ne conteste la matérialité" des emplois occupés, a défendu Olivier Marleix. "Ce qui me gêne, c'est que le PNF semble pratiquer un deux poids deux mesures" et "ressemble à une juridiction d'exception pour Les Républicains", a-t-il poursuivi, évoquant les enquêtes passées sur François Fillon et Nicolas Sarkozy.

Même son de cloche dans le camp d'Aurélien Pradié où un élu s'interroge sur "cet organisme judiciaro-politique toujours à charge contre l'opposition et jamais contre la majorité".

En concentrant leurs attaques sur la procédure, Les Républicains évitent de parler du fond, à l'approche d'une élection cruciale pour l'avenir du parti tombé à 4,8% à la présidentielle.

Dans le camp Ciotti, on ne croit pas que les adversaires tenteront de récupérer cette affaire. "Ce n'est pas dans leur intérêt, les militants ne leur pardonneraient pas d'utiliser une pratique aussi sale".

"On ne commente pas, on ne s'en réjouit pas, on ne l'utilisera pas", assure Othman Nasrou, porte-parole de Bruno Retailleau, en insistant sur la volonté de mener "une campagne propre".

"On veut surtout pas l'utiliser", abonde Pierre-Henri Dumont, proche d'Aurélien Pradié.

Mais à onze jours du premier tour, un tel développement pèsera-t-il sur l'élection interne, dont Eric Ciotti apparaît comme le favori?

- "Flop" -

"Pas sûr", estime-t-on dans le camp Pradié, en déplorant "des peaux de bananes", "pas terrible" pour l'ensemble de sa famille politique.

"Les militants ne sont pas dupes, ils ont vécu le même phénomène il y a cinq ans, mais ça ne les avait pas empêchés de soutenir François Fillon jusqu'au bout" - à l'inverse de l'électorat, a affirmé à l'AFP Guilhem Carayon, porte-parole de campagne d'Eric Ciotti.

En 2017, le candidat LR à la présidentielle, François Fillon, avait vu son parcours exploser avec le "Penelopegate", une affaire d'emplois fictifs du nom de son épouse, qui lui a valu d'être condamné cette année par la justice.

Il ne s'agit pas pour Eric Ciotti du même cas de figure, souligne un cadre de LR: "à ce stade, rien ne lui est reproché, et surtout pas des emplois fictifs".

Et "cela n'aura aucune incidence sur la campagne. C'est beaucoup trop tard, ce genre de chose doit avoir le temps d'infuser pour faire effet", ajoute-t-il. Selon lui, "il y avait déjà eu une tentative au printemps dernier de sortir ces infos, ça avait fait flop".

Dans l'entourage d'Eric Ciotti, on explique avoir été interrogés sur le même sujet, deux ou trois semaines avant les législatives, par un média qui n'a pas donné suite.

Cela accréditerait, d'après eux, l'idée d'une "fuite" d'informations organisée. Dans les camps de Bruno Retailleau et d'Aurélien Pradié, on jure ne pas être à la manoeuvre.