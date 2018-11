Entre Etats-Unis et Chine, des différends, des mises en garde mais pas de "guerre froide"

A couteaux tirés, les Etats-Unis et la Chine ont multiplié les mises en garde réciproques vendredi lors d'une réunion ministérielle à Washington, tout en assurant vouloir renforcer leur coopération et éviter une nouvelle "guerre froide".

Les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Mike Pompeo et Jim Mattis, se sont entretenus avec leurs homologues chinois Yang Jiechi et Wei Fenghe, notamment pour préparer la rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping prévue en marge du sommet du G20 les 30 novembre et 1er décembre en Argentine.

Souriants, les quatre dirigeants ont assuré, lors d'une conférence de presse commune, avoir eu un "dialogue constructif et amical" (Pompeo) et vouloir davantage de "coordination et de coopération" (Yang).

"Nous devons renforcer notre confiance stratégique", a plaidé le ministre chinois de la Défense, quand son homologue américain a appelé à "réduire les risques de mauvais calculs" qui pourraient aboutir à des confrontations militaires en mer de Chine du Sud.

L'heure était donc à l'apaisement pour ce deuxième rendez-vous du "dialogue diplomatique et sécuritaire" lancé par Donald Trump et Xi Jinping.

Ces derniers avaient lancé ces négociations thématiques lors de leur sommet d'avril 2017 à Mar-a-Lago, en Floride, à l'issue duquel le milliardaire républicain, au pouvoir depuis peu, avait assuré avoir "bâti une amitié" avec le président chinois.

- Porte "ouverte" aux négociations -

Mais le ton a depuis nettement changé: le président des Etats-Unis a renoué avec les accents offensifs de sa campagne, engageant une guerre commerciale avec la Chine doublée d'une attaque sur de nombreux autres fronts.

Dans un discours digne, selon certains observateurs, d'une nouvelle guerre froide, le vice-président américain Mike Pence a accusé début octobre Pékin de vol de technologies sensibles, d'expansionnisme diplomatique et militaire, d'atteintes massives aux libertés publiques et aux minorités religieuses, et même d'ingérence électorale pour se débarrasser du locataire de la Maison Blanche.

Peu après, Mike Pompeo avait reçu un accueil glacial dans la capitale chinoise, et le dialogue de ce vendredi, initialement prévu en octobre en Chine, avait été reporté.

Malgré sa tenue à Washington, et les paroles conciliantes prononcées devant les caméras, les deux pays n'ont pas cherché à masquer leurs différends profonds sur plusieurs sujets cruciaux.

Le chef de la diplomatie américaine a ainsi exprimé son "inquiétude" face à la "militarisation" de la mer du Chine du Sud et dénoncé la situation des musulmans ouïghours, massivement détenus dans le Xinjiang selon des rapports internationaux.

Les Etats-Unis doivent cesser leurs "actes qui sapent la souveraineté chinoise", notamment "d'envoyer leurs navires et avions militaires près des îles chinoises" en mer de Chine du Sud, a répondu Yang Jiechi. Il a aussi appelé Washington à mettre fin à ses "ingérences dans les affaires intérieures de la Chine" en matière de droits de l'homme.

Sur Taïwan aussi, bien que les Etats-Unis assurent coller à leur politique traditionnelle consistant à ne reconnaître que la Chine populaire, les échanges entre les deux camps semblent encore empreints de méfiance.

Mike Pompeo et Jim Mattis ont par ailleurs exhorté Pékin, soupçonné de lâcher du lest, à continuer d'appliquer scrupuleusement les sanctions internationales contre la Corée du Nord, au moment où le régime nord-coréen réclame un allègement des sanctions internationales en échange d'avancées dans sa dénucléarisation.

Alors que les mises en garde se multiplient quant aux risques que fait planer la guerre commerciale sur l'économie mondiale, Donald Trump s'est montré optimiste ces derniers jours sur la possibilité d'un accord sur ce front avec la Chine, tandis que Xi Jinping s'est de nouveau engagé à ouvrir davantage son marché aux importations.

A Washington, Yang Jiechi a déploré que ce conflit, "au lieu de favoriser une solution", risque de "nuire aux deux parties et à l'économie mondiale".

"La porte pour des négociations reste ouverte", a-t-il toutefois assuré, rappelant que les deux grandes puissances avaient déjà surmonté des périodes difficiles par le passé.

"Les Etats-Unis ne veulent pas d'une guerre froide ou d'une politique visant à contenir la Chine", lui a fait écho Mike Pompeo, également soucieux de calmer le jeu sur le plan rhétorique. "Nous voulons au contraire nous assurer que la Chine agit de manière responsable et juste au service de la sécurité et de la prospérité de nos deux pays", a-t-il lancé.