Environnement : un défilé contre le désastre de la fast fashion en Afrique

Défilé YUIMA NAKAZATO Couture INHERIT - Paris le 25 janvier 2023 © Instagram Yuima Nakazato

Création Yuima Nakazato collection printemps-été 2023. © Instagram Yuima Nakazato

Défilé printemps-été Yuima Nakazato - Paris 25 janvier 2023 © Instagram Yuima Nakazato

La "fast fashion", ou mode rapide comme on parlerait de restauration rapide, défini ces vêtements conçus par des grandes marques populaires pour être remplacés aussi vite qu'ils ont été achetés. Les nouveautés se succèdent aux nouveautés et des tonnes de vêtements à peine portés viennent grossir les décharges notamment au Kenya."J'ai été au Kenya en octobre, nous sommes en train de préparer un documentaire sur l'avenir de l'environnement et de l'industrie de la mode", raconte le styliste japonais Yuima Nakazato à la presse en coulisses du défilé."Les vêtements d'occasion arrivent de partout en Afrique" qui souffre d'"importantes sécheresses" et "je voulais voir ce qui se passe sur place. C'est le point de départ pour cette collection".Le sol de la salle où s'est déroulé la présentation de sa collection, au Palais de Tokyo à Paris, évoquait une décharge de vêtements à ciel ouvert. Des tenues noires portées avec des bottes à grosses semelles ont ouvert le défilé.Entre "tenues colorées" et "montagnes d'ordures", "j'ai essayé de voir non seulement la beauté, mais aussi la partie négative et mixer les deux"."Nous devons penser ensemble à l'avenir de l'industrie de la mode. Il n'y a pas de réponses exhaustives mais il est important d'en parler", a-t-il déclaré.La collection unisexe, qui a pris des couleurs au fil du spectacle, a été présentée par des mannequins femmes et hommes, fait rare en haute couture.La façon de porter les vêtements au Kenya "est en quelque sorte en lien avec le kimono", vêtement japonais non-genré fait à partir de pans de tissus rectangulaires selon les mêmes patrons pour femmes et hommes, a souligné Yuima Nakazato.En terme de matières, il y a aussi une sorte de fusion entre les deux continents: certains tissus sont faits au Japon à partir de vêtements d'occasion recyclés, tandis que les couleurs beige et orange proviennent des pierres du désert africain."J'ai apporté des pierres pour en faire des poudres avec des nanotechnologies et teindre des tissus", a-t-il souligné.Dans le dernier look, censé être la robe de mariée en haute couture, une tenue de couleurs sombres et arc-en-ciel couvrait le mannequin des pieds à la tête.