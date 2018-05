Epilogue pour "The Staircase", pionnier de la série documentaire criminelle

Première d'un genre aujourd'hui omniprésent à la télévision, la série documentaire criminelle "The Staircase" ("Soupçons") revient sur Canal+ pour trois derniers volets qui clôturent une saga judiciaire de 16 ans, plongée en profondeur dans le système judiciaire américain.

"Making a Murderer", "The Keepers", "The Jinx", "O.J.: Made in America": ces séries, séquencées comme une fiction autour d'une affaire criminelle, se multiplient depuis trois ans.

Mais en février 2002, lorsque Jean-Xavier de Lestrade pose sa caméra en Caroline du Nord pour filmer les prémices d'une affaire locale, le format n'existe pas encore.

Oscarisé la même année pour "Un coupable idéal", le réalisateur français n'avait d'ailleurs pas en tête une série, mais un documentaire de deux heures, commandé par la chaîne américaine HBO et Canal+.

Au départ, une affaire assez peu spectaculaire, au retentissement uniquement local.

Mais Jean-Xavier de Lestrade est intéressé par l'idée "qu'il y ait des doutes" dans le dossier Michael Peterson, un écrivain accusé d'avoir tué, le 9 décembre 2001, son épouse Kathleen qui a, selon lui, fait une chute mortelle dans l'escalier.

Attiré aussi par la personnalité de Peterson, il se lance. "C'est toujours un pari", dit-il lors d'un récent passage à New York pour le festival de Tribeca. "Personne ne pouvait imaginer, moi le premier, que l'histoire allait se développer comme ça."

La suite, ce sont de multiples rebondissements, une ancienne affaire qui s'invite dans la nouvelle, la révélation de la bisexualité de l'accusé, et surtout un expert véreux qui change le cours du dossier.

Le documentaire de deux heures se transforme en huit épisodes de 45 minutes, diffusés en 2004, suivis d'un nouveau film de deux heures en 2013, et finalement de trois derniers épisodes cette année.

"Ce n'est que parce qu'on est indépendant, qu'on est une petite structure, qu'on pouvait prendre ce genre de pari", dit le réalisateur. "On s'est fait peur."

- "Révélateur de la société" -

Au fil des années et de centaines d'heures de tournage, se noue une relation complexe entre le réalisateur et son sujet, qui rend difficile de trouver la bonne distance.

"C'est très compliqué", admet-il. "C'est une vraie question à laquelle il n'y a pas de réponse toute faite, parce qu'on ne peut pas effacer ce qu'on vit avec les gens."

L'équation est d'autant plus délicate que l'accusation a rapidement refusé de s'ouvrir au réalisateur, de même que ceux des proches de la victime qui croient à la thèse du meurtre.

De Lestrade compense en incluant de longues interventions de l'accusation ou des proches lors des multiples audiences de l'affaire.

L'idée, rappelle-t-il, n'est pas de "prouver l'innocence de quelqu'un. C'est un film qui est censé être un peu à distance pour voir comment fonctionne la justice" américaine.

"Aux Etats-Unis, on est dans un système de +storytelling+ (récit)", décrit-il. "On a d'un côté l'accusation, de l'autre la défense", qui vont "s'opposer au cours d'un procès, qui ne sert pas du tout à la recherche de la vérité. Le procès n'est là que pour que deux thèses opposées se confrontent."

"Ensuite", poursuit-il, "un jury populaire va décider laquelle est la plus crédible de son point de vue."

Autre aspect de son travail: la captation des entretiens entre Michael Peterson et son avocat.

En acceptant qu'ils soient filmés, l'accusé renonçait à la confidentialité des échanges entre un conseil et son client, qui devenaient théoriquement utilisables par l'accusation. Ce que cette dernière a tenté, sans succès.

L'épilogue de cette saga, objet des trois derniers épisodes inédits diffusés sur Canal+ à partir de jeudi, illustre aussi la dimension transactionnelle de la justice américaine, avec une accusation prête à transiger pour obtenir un résultat, une condamnation, et surtout ne pas sortir bredouille.

Le 8 juin, la série mettra le cap sur Netflix, qui va ouvrir "The Staircase" à un public mondial.

Aujourd'hui, le réalisateur est régulièrement invité par des facultés de droit, de Stanford à Bombay, pour évoquer cette photographie très précise de la procédure judiciaire américaine.

Après 17 années sur une même affaire, Jean-Xavier de Lestrade est maintenant ailleurs. A Boston, cette fois, pour se pencher sur un dossier vieux de 25 ans qui revient aujourd'hui à la vie à la faveur d'un nouveau procès.

A l'instar de Raymond Depardon et Frederick Wiseman, deux références du documentaire, il ne se lasse pas d'étudier cette justice, "révélateur de la société dans laquelle on vit".