Equateur: horreur et angoisse pour les proches des détenus tués

"Je suis venu parce qu'une vidéo m'a été envoyée par téléphone portable, j'ai reconnu sa tête" décapitée...

Devant la morgue de la police de Guayaquil, Ermes Duarte recherche désespérément son fils, apparemment l'un des 118 détenus tués mardi dans des affrontements entre gangs rivaux dans le complexe pénitentiaire de cette ville du sud-ouest de l'Equateur.

Il s'agit du pire massacre de l'histoire carcérale d'Amérique latine, et le dernière épisode des violences meurtrières qui agitent les prisons équatoriennes depuis des années, conséquence des rivalités entre cartels mexicains dont l'influence s'étend jusqu'ici.

Comme pour ajouter à l'horreur, beaucoup des victimes ont été mutilées à l'arme blanche, plusieurs ont été décapitées.

Pour les proches des victimes, sans nouvelles de leur fils, frère ou neveu, l'attente devant la morgue est un supplice.

Cris de désespoir, femmes évanouies, familles éplorées... L'exaspération aussi, qui grandit au rythme des terribles rumeurs : des corps sont démembrés, brûlés et méconnaissables, tandis que les autorités n'ont pas encore retiré tous les cadavres de la prison.

- Parti "sans dire au revoir" -

Le fils d'Ermes Duarte "n'avait plus que 15 jours à tenir avant d'être libéré", selon son père. Ce dernier, 71 ans, refuse de s'épancher sur ceux qui lui ont fait suivre l'horrible vidéo. Il se contente d'attendre un rapport officiel de la police, alors qu'il n'a aucune nouvelle "depuis lundi".

L'émeute dans la prison, qui compte 8.400 détenus, a fait 118 morts et 86 blessés, dont six graves, selon un dernier bilan. Vingt-sept corps ont d'ores et déjà été identifiés, dont dix ont été remis à leur famille, selon les autorités.

Une jeune femme, qui préfère garder l'anonymat, explique qu'"il y a des téléphones portables" qui circulent à l'intérieur de la prison grâce auxquels les détenus communiquent avec le monde extérieur. "Il est très possible qu'il y ait des images", lâche-t-elle.

Un homme à la recherche d'un frère raconte : "Nous avons vu une image d'une tête semblable à la sienne. Une autre personne dit que c'est son parent, mais ça ressemble à mon frère".

Un peu plus loin, Daniel Villacis tient à bout de bras une banderole : "Tu es parti sans dire au revoir, sans dire au revoir tu es parti, la mort a pris ta vie au moment où nous nous y attendions le moins, mais mon espoir est qu'avec l'aide de Dieu un jour nous nous reverrons".

L'homme, 57 ans, explique avoir perdu trois fils dans l'émeute. "Ils s'appelaient Jhony Byron, Dany Daivid et Darwin Mauricio". Il a récupéré les corps de deux d'entre eux, mais la police "ne veut toujours pas me donner le troisième de mes enfants", déclare-t-il à l'AFP.

- Coupure au cou -

Jacqueline Cox, 52 ans, paraît, elle, presque soulagée. Le cadavre de son fils de 28 ans n'a pas été mutilé. "Je l'ai reconnu grâce au tatouage d'une petite feuille qu'il a dans le dos. Mais son corps est complet, il n'a qu'une grosse coupure à l'arrière du cou".

Jorge est le troisième de ses fils à mourir en prison, explique cette mère éplorée de neuf enfants. Elle raconte nerveusement avoir appris le décès en regardant des photos montrées sur ordinateur par la police criminelle.

Jorge "a été tué lors de la mutinerie. Il était dans le bloc cellulaire 5, détenu pour un simple vol de téléphone portable". Son audience au tribunal était prévue jeudi.

Le bloc 5 a été attaqué mardi par des membres de bandes rivales, qui ont pu pénétrer dans les lieux grâce à des trous creusés dans les murs. C'est dans ce bloc également qu'étaient détenus les trois fils tués de M. Villacis.

Genesis, elle, attend la dépouille de son oncle Adolfo, 27 ans : "Regardez comment ils ont tué les gens, comme des chiens", s'écrie-t-elle.