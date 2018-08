Equateur: un accident d'autocar fait au moins 24 morts

Au moins 24 personnes ont été tuées mardi près de Quito dans un accident d'autocar, le deuxième en trois jours dans un pays où les accidents de la route sont l'une des principales causes de mortalité, selon les autorités.

"Nous déplorons le terrible accident de la route Pifo-Papallacta qui a fait (...) 24 morts jusqu'à présent", a déclaré le maire de Quito, Mauricio Rodas.

Selon le dernier bilan officiel, l'accident a également fait 22 blessés.

"La majorité des victimes sont des Colombiens", a déclaré le secrétaire à la Sécurité de Quito, Juan Zapata. Des Vénézuéliens et des Equatoriens sont également parmi les victimes.

Sur cette route, à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale équatorienne, le car aurait percuté une Jeep, tuant ses quatre occupants équatoriens, avant de se renverser et de se briser contre des habitations.

Le car, propriété d'une société colombienne, avait quitté la ville de Neiva en Colombie mardi et roulait vers Quito sur cette route à haut risque, du fait de ses descentes abruptes et courbes marquées.

Le ministère colombien des Transports a indiqué que, bien que le véhicule était à jour concernant sa certification "technico-mécanique", il n'était pas autorisé à fournir des services de tourisme international.

Pour sa part, le président de l'Equateur, Lenin Moreno, a dénoncé sur Twitter "de graves erreurs dans le contrôle de l'entrée et de la circulation du car".

Il a ordonné le renvoi de deux officiers de la circulation et de "toute la chaîne de commandement qui n'a pas exercé un contrôle adéquat" et a annoncé un renforcement des barrages routiers et l'installation de radars "dans tout le territoire national".

Le président colombien Ivan Duque a également exprimé sa "tristesse" et sa solidarité pour l'accident dans lequel "plusieurs Colombiens sont morts".

Cet accident survient deux jours après celui d'un car qui transportait des supporters du Barcelona Sporting Club, l'équipe de football la plus populaire d'Equateur, faisant 12 morts et 30 blessés.

Les fans voyageaient dimanche de la ville andine de Cuenca (sud) à Guayaquil (sud-ouest), la ville côtière dont vient le club, après avoir assisté à un match du championnat national.

Les accidents de la circulation sont l'une des principales causes de mortalité en Équateur. Ils font en moyenne sept morts et quelque 80 blessés par jour dans le pays, selon l'observatoire citoyen Justicia Vial.