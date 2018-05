Equitation: la France sans certitude Ã  La Baule

Prémices d'une saison compliquée avec vue sur les Mondiaux de Tryon (Etats-Unis) en septembre ? L'équipe de France de saut d'obstacles ouvre sa campagne de Coupe des nations, dimanche à La Baule, sans aucun des quatre médaillés d'or des Jeux de Rio.

Par tradition, le concours de saut international officiel (CSIO) de France est l'occasion de présenter la meilleure équipe des +vestes bleues+ devant son public. A la fois un état des lieux et une température du moment.

Cette fois, le sélectionneur Philippe Guerdat n'a pas eu trop le choix, privé de ses deux cavaliers de base, Pénélope Leprévost et Kevin Staut, par ailleurs partenaires dans la vie.

Ces deux-là avaient encore porté la France vers la victoire en 2017 dans la station atlantique. Surtout, ils ont été de toutes les médailles mondiales par équipes (en argent en 2010 et en 2014) et olympique (or en 2016).

2018 est une année de transition pour le duo. Leprévost et le haras de Clarbec, qui fournissait les chevaux de Grand Prix à la cavalière, se sont quittés en début d'année, tandis que Rêveur de Hurtebise HDC, le cheval de tête de Kevin Staut, est désormais en préretraite à 17 ans. Et, pour la première fois depuis 2012, Staut ne sera pas de la Coupe des nations bauloise.

Roger-Yves Bost a, lui, perdu sa jument olympique Sydney Une Prince, vendue aux Etats-Unis. Et Sangria du Coty, appelée à succéder à Sydney, reste sur un mauvais souvenir à La Baule: elle avait chuté au milieu du triple il y a un an en première manche de la Coupe des nations.

- Delaveau, le retour -

Philippe Guerdat a donc dû revoir ses plans. Il a retrouvé deux cavaliers de haut niveau avec Simon Delestre, associé au crack Ryan des Hayettes Hermès, et Patrice Delaveau, le double médaillé des JEM de Caen-2014, qui a retrouvé une monture de qualité avec Aquila HDC.

Olivier Robert, Nicolas Delmotte et Mathieu Billot, probablement remplaçant, complètent la formation tricolore.

Delmotte a pris la succession de Leprévost au haras de Clarbec mais ce n'est pas avec Vagabond de la Pomme, l'étalon vedette de la maison, qu'il montera en Coupe des nations. Le Nordiste doit encore se familiariser avec ses nouvelles montures. Il sera associé dans l'épreuve par équipes à Ilex VP, un étalon noir de 10 ans avec lequel il avait remporté en juillet 2017 le Grand Prix du CSI de Dinard.

Epreuve historique du CSO, la plus que centenaire Coupe des nations revient au programme le dimanche, laissant le vendredi au Grand Prix. Ce changement, symbolique, suffira-t-il à lui faire retrouver son lustre d'antan, alors que les nouveaux circuits, en premier lieu le Global Champions Tour (GCT), qui fait relâche le week-end prochain, offrent des dotations autrement plus alléchantes.

Sans la concurrence du GCT, La Baule peut présenter un beau plateau de cavaliers, à commencer par Harrie Smolders, tout nouveau numéro un mondial et chef de file de l'équipe des Pays-Bas.

L'équipe de France:

Mathieu Billot/Shiva d’Amaury, Patrice Delaveau/Aquila HDC, Simon Delestre/Ryan des Hayettes Hermès, Nicolas Delmotte/Ilex VP, Olivier Robert/Eros

Le programme:

Vendredi 18 mai: Grand Prix (une manche barème A au chrono, barrage au chrono) à partir de 14h00

Samedi 19 mai: Derby (12h00)

Dimanche 20 mai: Coupe des nations (deux manches barème A) à partir de 13h00