Eric Adams, ex-policier noir aux portes de la mairie de New York

Il était le seul candidat à la primaire démocrate à avoir été policier: après avoir combattu les discriminations raciales de l'intérieur dans la police, Eric Adams est désormais quasi-assuré de devenir le 2e maire noir de l'histoire de New York, fragilisée par la pandémie et des fusillades en hausse.

Les résultats de la primaire doivent encore être définitivement confirmés. Mais selon les derniers chiffres publiés par le Bureau des élections de New York, Eric Adams, 60 ans et actuel président du district de Brooklyn, a emporté le scrutin d'un cheveu (50,5% contre 49,5%) devant Kathryn Garcia, cadre expérimentée de la mairie mais novice en politique qui a reconnu mercredi sa défaite; et Maya Wiley, soutenue par la star de l'aile gauche démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Dès mardi soir, M. Adams - qui s'est présenté comme le candidat des travailleurs et des déshérités, labourant les quartiers populaires de Brooklyn, du Bronx et du Queens, aux dépens de la plus riche et blanche Manhattan - s'était déclaré victorieux.

"Nous devons maintenant nous concentrer sur la victoire en novembre pour tenir la promesse de cette formidable ville envers ceux qui souffrent, qui sont mal lotis, et veulent un avenir sûr, équitable et abordable pour tous les New Yorkais".

La capitale économique américaine étant un bastion démocrate, le vainqueur de cette primaire est donné gagnant pour l'élection générale de novembre, où il affrontera le républicain Curtis Sliwa, animateur radio et fondateur dans les années 70 des "Guardian Angels", patrouilles de bénévoles qui luttaient contre une criminalité alors endémique.

Eric Adams devrait ainsi succéder au très impopulaire Bill de Blasio, et devenir le deuxième maire noir de cette ville-monde de 8,5 millions d'habitants, après David Dinkins, mort en novembre 2020 à 93 ans.

- Démocrate modéré

De tous les candidats à cette primaire très disputée, M. Adams avait sans doute le CV le plus complet.

Il a grandi au sein d'une famille nombreuse, dans un quartier ouvrier du Queens - sa mère était femme de ménage, son père boucher. Bon élève, il dit avoir décidé d'entrer dans la police après avoir été, à 15 ans, battu par des policiers.

Il y entre au milieu des années 1980, alors que la capitale économique américaine est minée par la criminalité, au plus fort de l'"épidémie" de crack. Il passera 22 ans au sein du NYPD, où il se hisse au rang de capitaine.

En 1995, il co-fonde l'association "100 Blacks in Law Enforcement", pour lutter contre le racisme dans les forces de l'ordre, toujours active aujourd'hui.

Il se lance ensuite en politique et est élu en 2006 au Sénat de New York, où il sera réélu trois fois avant d'être élu président de Brooklyn en 2013, qui sera son tremplin pour la mairie.

Comme maire, il a fait voeu de lutter contre les inégalités raciales en général et dans la police en particulier, après que la mort de George Floyd eut déclenché des manifestations monstres à New York comme dans la plupart des villes américaines.

Mais ce démocrate modéré, devenu vegan après une grave alerte au diabète en 2016, a aussi axé une grande partie de sa campagne sur la lutte contre les homicides et fusillades: ces dernières sont en hausse de 32% par rapport à la même période de 2020, dans une métropole qui se targuait, pré-pandémie, d'être la plus sûre des Etats-Unis.

Pas question pour cet homme qui fut brièvement inscrit au parti républicain de reprendre le slogan de la gauche radicale américaine et de #BlackLivesMatter de réduire les budgets alloués à la police - quelque 6 milliards de dollars annuels pour la police new-yorkaise, la plus imposante du pays avec quelque 36.000 policiers.

Contrairement à de nombreux démocrates, il ne se focalise pas sur les fusils d'assaut emblématiques des fusillades de masse: les victimes de simples pistolets sont bien plus nombreuses, même si les médias en parlent moins car ce sont essentiellement des personnes noires ou latinos, dit-il.

La criminalité est cependant loin d'être le seul défi d'une ville traumatisée par la pandémie, qui y a fait plus de 33.000 morts.

Si la vie a repris ces dernières semaines, avec une campagne de vaccination énergique et un taux de positivité limité à 0,7%, les incertitudes sont nombreuses sur la reprise de l'économie et du tourisme.

Les responsables économiques new-yorkais semblent lui faire confiance: "Eric est une personne de fort caractère qui ne sera pas intimidé par les intérêts particuliers ou les idéologues", a indiqué mercredi l'association de leaders économiques Partnership for New York City.

"S'il est élu maire en novembre, ce sera un premier pas garantissant que New York reste une ville d'opportunités et de croissance inclusive", a-t-elle ajouté, en promettant de l'aider à relancer l'économie.