Eric Ciotti devient le nouveau président des Républicains

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, tenant d'une ligne droitière, a été élu dimanche président des Républicains avec 53,7% des voix, devenant le nouveau patron d'un parti en crise profonde après la débâcle de la présidentielle.

Son adversaire, le président des sénateurs LR Bruno Retailleau, a recueilli 46,3% au deuxième tour de ce scrutin interne marqué par une forte participation: 69,7%, contre 72,67% au premier tour.

Un "résultat net, en même temps qui n'est pas humiliant pour son concurrent", a estimé Annie Genevard, qui a vu là "les ferments de l'union qu'il faudra renforcer".

Mais avec un écart relativement faible, la nécessité du rassemblement s'impose plus que jamais avec son adversaire.

"Ce plus de 46%, moi qui n'étais pas favori, c'est inespéré, un score qui comptera, soyez en sûrs", a affirmé Bruno Retailleau, félicitant son adversaire avant la "rude tâche qui l'attend, un peu herculéenne" de "rupture" et de "rassemblement".

Outre l'unité et le renouvellement, le nouveau président devra aussi faire travailler ensemble députés et sénateurs qui ne sont pas toujours sur la même ligne, affirmer le positionnement de LR face à la macronie, clarifier la position vis-à-vis des centristes...

"Ce soir Eric a gagné, c'est à lui qu'il revient de travailler à ce rassemblement. Moi j'y suis prêt car ce qui se joue n'est pas seulement l'avenir de la droite mais celui de notre pays", a ajouté Bruno Retailleau dans une brève déclaration au siège de LR.

Eric Ciotti, qui disposait d'une avance de neuf points sur son adversaire après le premier tour, succède à Christian Jacob qui a démissionné en juin, après des élections qui ont acté l'affaiblissement du parti de droite, tombé à 4,8% à la présidentielle.

"Grâce à toi, ce soir un espoir se lève pour que la France reste la France! Tous ensemble, rassemblons la Droite et en route vers une nouvelle espérance", a réagi sur Twitter son porte-parole Eric Pauget.

Les 91.110 adhérents de LR ont choisi la ligne portée par Eric Ciotti "de droite assumée", "refusant le politiquement correct", avec un ton très ferme sur la sécurité et l'immigration, et sur l'économie un discours classiquement libéral de baisse des impôts et des charges.

Son grand argument de campagne a été Laurent Wauquiez, qu'Eric Ciotti promet de faire désigner rapidement comme candidat à la présidentielle s'il est élu.

"Cette victoire est la juste reconnaissance de ton courage, de ta pugnacité et de ta fidélité à nos valeurs. Président de @lesRepublicains, tu pourras compter sur moi pour que nous menions tous ensemble le combat pour redresser la France", l'a félicité sur Twitter le président de Auvergne Rhône-Alpes.

- "Boussole" -

En fin de campagne, M. Ciotti, questeur de l'Assemblée chargé de la gestion de l'institution, a aussi abordé des thèmes sociétaux tels que violences conjugales, handicap et égalité hommes-femmes, un clin d'oeil à Aurélien Pradié, arrivé troisième du premier tour mais qui détenait, avec 22%, une des clés de l'élection.

Plusieurs de ses lieutenants se sont rangés dans l'entre-deux-tours derrière Eric Ciotti, de même que Christian Jacob, le président des députés LR Olivier Marleix ou le maire de Troyes François Baroin.

Des soutiens raillés à l'extrême droite: "c’est le destin de LR de se soumettre au centrisme", a lancé le conseiller régional de Paca Philippe Vardon, ex-RN ayant rejoint Reconquête!.

Mais certains craignent une dérive du parti: "Les Républicains peuvent eux-mêmes devenir une force d'appoint de l'extrême droite, malheureusement", a affirmé dimanche matin sur Radio J Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a appelé Les Républicains "à retrouver une boussole idéologique parce que nous avons besoin de travailler avec la droite républicaine".

Cette victoire a pour Eric Ciotti un goût de revanche sur la primaire LR de 2021 lorsque, arrivé en tête au premier tour de la primaire, il avait dû s'incliner au deuxième face à Valérie Pécresse, payant un "tout sauf Ciotti" chez les électeurs inquiets de sa ligne droitière.