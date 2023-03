Éric Ciotti ne "cédera rien" et dénonce les "erreurs" du gouvernement

"Je ne céderai à aucune intimidation", a affirmé lundi le député des Alpes-Maritimes et président du parti Les Républicains (LR) Éric Ciotti, au lendemain du caillassage de sa permanence, tout en dénonçant les "erreurs" du gouvernement qui ont suscité la colère des Français.

Une enquête a été ouverte dimanche après des dégradations contre la permanence du député à Nice. Environ 280 manifestants se sont ensuite rassemblés devant ce local pour demander à M. Ciotti de voter les motions de censure contre le gouvernement.

"Ce qui est insupportable c'est de faire pression sur des élus pour qu'ils votent. J'entends la colère des Français, elle est le résultat des erreurs de ce gouvernement, mais je ne céderai à aucune intimidation, à aucune menace, à aucune pression", a affirmé M. Ciotti sur la chaîne BFM Côte d'Azur.

"Bien entendu je condamne, mon principe c'est qu'on ne fait pas preuve de violence dans une démocratie", a réagi sur RTL la patronne des députés RN Marine Le Pen, rappelant que "le Rassemblement national est victime très régulièrement de dégradation de ses permanences".

M. Ciotti, favorable à la réforme des retraites, a estimé que "l'immense majorité" des députés LR ne votera pas les motions de censure présentées lundi après la décision du gouvernement d'avoir recours au 49.3 pour faire passer sa très contestée réforme des pensions.

Alors que certains députés de son groupe - "très peu", selon lui - pourraient voter en faveur d'une de ces motions contre le gouvernement, il n'a pas répondu sur une exclusion du parti de ceux qui dévieraient de la ligne prônée.

Le mouvement "peut se durcir, et c'est pour ça que le gouvernement doit être plus à l'écoute, plus attentif, doit moins traiter notamment les partenaires sociaux par le mépris, tel qu'il l'a fait jusqu'à aujourd'hui", a-t-il ajouté.