Eric Neuhoff manque de peu l'élection à l'Académie française

L'écrivain Eric Neuhoff a manqué à une voix près jeudi une élection à l'Académie française, incapable de départager les candidats qui se sont présentés à elle.

Cette "élection blanche" est la troisième de suite chez les Immortels, après celles de mai et novembre 2022.

M. Neuhoff, 66 ans, également journaliste et critique de cinéma, a obtenu 12 voix aux premier et troisième tours, et 11 aux deuxième et quatrième. Or, il lui en fallait 13 pour rassembler la majorité absolue.

Autres candidats, le poète Alain Borer a obtenu cinq ou six voix selon les tours et Jean-Yves Gerlat, un amateur de sciences occultes, une au premier tour puis zéro.

L'élection a été marquée par les blancs et les "blancs marqués d'une croix", entre 8 et 11 par tour.

Le fauteuil qui reste vacant est le 19, précédemment occupé par l'écrivain Jean-Loup Dabadie, mais aussi Boileau, Chateaubriand, Paul Deschanel ou René Clair.

Deux journalistes, Franz-Olivier Giesbert et Olivier Barrot, avaient d'abord été recalés, ne dépassant pas respectivement 11 et 6 voix. Puis ce furent deux écrivains, Benoît Duteurtre et Frédéric Beigbeder, avec au mieux 11 et 9 voix.

Sur les 40 fauteuils de l'Académie française, cinq sont à pourvoir à ce jour.

Les derniers élus en date ont été le Péruviano-Espagnol Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature 2010, et l'universitaire Antoine Compagnon, en novembre 2021 et février 2022.

L'élection à l'Académie française permet de siéger jusqu'à la fin de ses jours dans une assemblée fondée en 1635 avec pour mission de défendre la langue française et de rédiger un dictionnaire.

Malgré les difficultés notoires à trouver des candidats de valeur, les académiciens n'ont pas abaissé leur niveau d'exigence.

M. Neuhoff a en effet obtenu de l'Académie le Grand Prix du roman en 2001 pour "Un bien fou" et le Grand Prix de littérature Paul-Morand, pour l'ensemble de son œuvre, en 2022.

Les candidats recalés peuvent retenter leur chance autant de fois qu'ils le souhaitent, ce qu'Émile Zola fit 25 fois, mais qui n'est pas très recommandé.