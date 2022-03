Eriksen revient en sélection danoise, neuf mois après son arrêt cardiaque

Le meneur de jeu vedette du Danemark, Christian Eriksen, va faire son retour en sélection neuf mois après son dramatique arrêt cardiaque en plein match durant l'Euro, a annoncé mardi la fédération danoise (DBU).

Le numéro 10, qui a repris la compétition fin février en Premier League avec son nouveau club de Brentford, figure dans la sélection retenue pour les rencontres amicales contre les Pays-Bas et la Serbie les 26 et 29 mars, a annoncé la DBU.

Le Danois, âgé de 30 ans, vit avec un défibrillateur interne depuis cet accident cardiaque survenu le 12 juin à Copenhague contre la Finlande à l'Euro, qui l'avait vu rester inanimé sur la pelouse pendant de longues minutes sous les yeux médusés de ses coéquipiers, du stade et de millions de téléspectateurs, avant d'être ranimé.

"Il est en forme. Je l'ai suivi de près. J'étais récemment à Londres pour le voir et l'évaluer. Je l'ai vu à l'entraînement et en match et physiquement il est très, très affûté", a souligné le sélectionneur Kasper Hjulmand lors d'une conférence de presse.

Une forme qui impressionne les commentateurs locaux.

"Nous ne devrions plus avoir de doutes. Nous l'avons vu réaliser de bonnes performances en Premier League, il devrait donc s'imposer à l'avenir", estime Mads Junker, commentateur pour la chaîne TV2.

Pour le quotidien de référence Politiken, il aurait été "tout à fait étrange" de faire l'impasse sur le milieu de terrain.

- "Haut niveau" -

"Les avantages de sa sélection l'emportent sur l'incertitude quant à son niveau", juge le journal.

"Il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer, c'est normal, mais il joue à un haut niveau", a pour sa part salué Kasper Hjulmand.

"Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce qu'il joue aussi bien qu'il le fait aujourd'hui (...), mais il n'y a aucun doute qu'il est prêt pour cela", a poursuivi le sélectionneur, qui tablait plutôt sur un retour de la star en sélection à l'été.

"C'est une victoire pour Hjulmand et l'équipe nationale, pour les fans de football danois, mais avant tout pour Christian Eriksen lui-même", a estimé le commentateur de TV2 Flemming Toft. "Au début, il a cru, comme nous tous, que c'était fini. Puis c'est devenu un +s'il revient..+. Maintenant, il est de retour et ça fait sens !", s'est-il réjoui.

Son retour doit débloquer un compteur resté à 109 sélections - pour 36 buts -, dans une équipe danoise qui s'est brillamment qualifiée pour le Mondial-2022 au Qatar en fin d'année.

Sans Eriksen, les demi-finalistes surprise du dernier Euro ont terminé largement premiers du groupe F, avec neuf victoires et une seule défaite.

En club, l'ancien meneur de Tottenham a été contraint de résilier son contrat avec l'Inter Milan, son régulateur cardiaque étant jugé incompatible avec la pratique du football professionnel en Italie, ce qui n'est pas le cas en Angleterre.

Le meneur de jeu s'est engagé avec Brentford au dernier jour du mercato hivernal fin janvier.