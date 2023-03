Erreur d'identité: un basketteur brésilien touche 350.000 euros par erreur

Le basketteur brésilien Joao Victor Gomes da Silva a eu un choc lorsqu'il a vu arriver l'équivalent de 350.000 euros sur son compte, après avoir été confondu avec son homonyme footballeur.

L'erreur a été commise par le club de Flamengo de Rio. Gomes y avait joué au basket jusqu'en 2020, et le club a confondu ses coordonnées avec celles du footballeur Joao Victor Gomes da Silva, qu'il a vendu à Wolverhampton, en Angleterre, en janvier.

Le basketteur a vu arriver sur son compte 1,89 millions de reals (environ 350.000 euros).

"J'ai eu peur, parce que j'ignorais la provenance de cet argent", a raconté le jeune homme de 19 ans au portail Globo Esporte. "Je pensais que quelqu'un avait fait une erreur lors du dépôt de l'argent ou quelque chose comme ça. Mon parrain m'a également dit que je devais faire attention, car quelqu'un pourrait utiliser mon compte pour blanchir de l'argent", a-t-il ajouté.

Flamengo devait de l'argent à Gomes le footballeur, correspondant à un pourcentage de son transfert, négocié cet hiver à 18,7 millions d'euros avec le club de Wolverhampton.

"Fla" a effectué le paiement le 27 février et s'est rendu compte de son erreur quatre jours plus tard. "Nous allons tout régler dès que possible", a déclaré Joao Gomes, le basketteur, qui joue actuellement pour un club amateur de Rio.